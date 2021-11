Die kleine Raupe ist in der Pandemie weiter gewachsen

„Die kleine Raupe“ wird oft mit „nimmersatt“ assoziiert. Der gleichnamige Förderverein in Davensberg hat sich trotz Corona neue Mitstreiter „einverleibt“. Das erfuhren 18 Mitglieder bei der Jahreshauptversammlung.

Ein Tagesordnungspunkt war die Wahl des Vorstandes. Die Aufgabe der zweiten Vorsitzenden übernimmt von nun an Sylvia Kaesler. Außerdem wurde der alte Beirat verabschiedet und ein neuer Beirat einberufen. Der übrige Vorstand (Vorsitzende Alice Marx, Schriftführer Boris Braukmann, Kassenwartin Karina Budnik und zweite Kassenwartin Sabine Bolle) wurde einstimmig per Handzeichen für weitere zwei Jahre wiedergewählt.

Grund zur Freude gab es bei der Bekanntgabe der Mitgliederzahl. Denn den 13 Beitritten stehen nur zwei Austritte gegenüber. Die Mitgliederzahl hat sich somit auf 139 erhöht. Das Team freut sich weiterhin über jede neue Anmeldung.

Generalversammlung Kleine Raupe Foto: Luisa Stermann

Vorsitzende Alice Marx bedankte sich für die vielen Spenden, die der Kleinen Raupe in jüngster Zeit zugutegekommen sind und nun zur Förderung der Jugend in Davensberg beitragen.

Des Weiteren gab es Infos über die Aktivitäten der Jahre 2019, 2020 und 2021 und einen Vorausblick auf 2022. In den beiden vergangenen Jahren konnte keine Hauptversammlungen stattfinden,. Und es musste ein Großteil der geplanten Angebote abgesagt werden.

Pläne für 2022

Nachdem in diesem Jahr bereits die eine oder andere Aktion wieder stattfinden konnte, ist der Terminkalender der Kleinen Raupe für das kommende Jahr schon gut gefüllt. Ein besonderes Highlight dürfte das Kinderschützenfest am 12. Juni 2022 werden, das aufgrund des 100-jährigen Bestehens der Bürgerschützen auch für die Jüngeren anspruchsvoll gestaltet werden soll. Außerdem wird der Kindergarten St. Anna im kommenden Jahr 50 Jahre alt und feiert dies in Form eines Tags der offenen Tür mit vielen einzelnen Aktionen für Jung und Alt.