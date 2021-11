Die Lust mit dem Lastenrad

„Ich möchte das Lastenrad nicht mehr missen“, sagt Michael Werth aus Ascheberg. Weil Bulldogge „Runa“ aufgrund ihrer Gelenk- und Hüftprobleme nicht mehr so lange neben der Leeze laufen kann, wurde ein Lastenrad angeschafft. Das Fahrrad ist ein Blickfang – und dazu noch sehr vielseitig einsetzbar.

Nicht nur fürs Gassi gehen, auch für Einkäufe und Radtouren ist das Gefährt auf drei Rädern sehr gut geeignet. „Anfangs war es schon etwas komisch, mit so einem Rad zu fahren, ist halt ein ganz anderes Fahren, als mit einem normal Fahrrad, aber man gewöhnt sich sehr schnell daran. Die Blicke sind auf jeden Fall auf einen gerichtet, wenn man irgendwo unterwegs ist. Gerade weil wir einen Hund und kein Kind transportieren. Aber es macht einfach Spaß“, berichtet der Ascheberger.

Gefährt mit Elektromotor

Michael und Eva Werth haben sich für das Modell Bakfiets CargoTrike e-Cruiser Wide StePS entschieden. Mit 2,10 Meter Länge ist dieses Modell noch die eher normale Variante. Natürlich ist das Gefährt mit einem Elektromotor ausgestattet.

Die Idee zur Anschaffung kam im Urlaub und wurde dann auch schnell in die Tat umgesetzt. „Mein Schwager hat ein Zweiradgeschäft in Drensteinfurt, da haben wir uns dann beraten lassen. Das Lastenrad ist einfach praktisch und an Komfort fehlt es überhaupt nicht. Einzig allein der Preis ist etwas abschreckend. 3500 bis 5000 Euro muss man für so ein Gefährt ausgeben. Ich habe dieses als ein JobBike finanziert“, erläutert der Ascheberger.

Fellnase weiß sofort Bescheid

Für Bulldogge „Runa“ war die Anschaffung die richtige Wahl. Die Fellnase weiß sofort Bescheid, wenn ihr Herrchen zur Garage geht. Ganz nervös steht sie dann vor dem Gefährt. Und mit einem Sprung ist sie vorne im Vorderlader und nimmt ihren Platz ein. Den Blick nach vorne gerichtet wartet sie nur darauf, dass es endlich losgeht. Im Unterschied zum normalen Fahrrad ist das Lastenrad nicht so wendig, auch ein großer Stellplatz ist Pflicht und das Kurve-fahren muss geübt werden. Aber für die Werths war das alles kein Problem, denn die Vorteile überwiegen. „Es ist umweltfreundlich und bietet reichlich Platz für Kind oder Hund, wie auch große Einkäufe. Es ist kostensparend und zudem fördert es die tägliche Aktivität“, bilanziert Michael Werth.