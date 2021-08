Die Spaten werden bereitgestellt

An der Lüdinghauser Straße wird fleißig gebaut. Auf dem freien Platz in der Mitte wird der Hit-Markt entstehen. Der erste Spatenstich könnte im September erfolgen.

Wird die Lüdinghauser Straße früher fertig als die beiden Geschäfte im Ortskern beginnen, ihre Baupläne in die Tat umzusetzen? Es könnte fast eine Punktlandung werden. Für den Straßenbau sind jedenfalls die Eckpfeiler gesetzt. „Wir wollen in der letzten vollständigen August-Woche asphaltieren“, nennt sie Christian Scheipers vom Tiefbauamt der Gemeinde Ascheberg. Mit der Asphaltdecke kommt allerdings nicht gleich die Freigabe. Ein paar Dinge, so Scheipers, seien noch zu tun. So müsse an der Einmündung zur Sandstraße die Mittelinsel genauso noch gepflastert werden wie der Fußgängerüberweg zum Aldi. Dazu müssten Randbereiche angeglichen werden. „Einige Tage wird das noch dauern“, sagt Scheipers.