Dinkel aus der Davert

Die Davert kennen viele als wunderschöne Naturlandschaft, die bei ausgedehnten Wanderungen erkundet werden kann und ein artenreicher Erholungsraum ist. Die Davert ist zugleich aber auch eine landwirtschaftlich genutzte Fläche, auf der Getreide zur Ernährung der Bevölkerung angebaut wird. Ein ganz besonderes Konzept mit Blick auf regionale Wertschöpfung und Wertschätzung verfolgen Landwirt Dirk Schulze Pellengahr und Bäckermeister Heiner Lüningmeyer: Denn seit rund fünf Jahren baut der Landwirt Dinkel in der Davert an. Die Erträge seiner Felder wandern dann als Mehl in die Produkte der Bäckerei Lüningmeyer.

Idee kam auf der Ascheberger Kirmes

Die Idee dazu kam den beiden, wie es bei den meisten zündenden Ideen der Fall ist, „ziemlich spontan – nämlich am Bierstand auf der Ascheberger Kirmes“, erklären die beiden mit einem Schmunzeln, wenn sie an den Moment ihres ersten gemeinsamen Gedankenaustausches zurückdenken. Was klein und als eine Art Experiment angefangen hat, das ist in den vergangenen Jahren zu einem regionalen Renner herangewachsen. Denn was zunächst mit einem Dinkelbrot als Test begann, ist heute auf insgesamt acht Brot- und Brötchenprodukte –mit dem Dinkelmehl aus der heimischen Davert – herangewachsen.

„Wir haben damals absolutes Neuland beschritten und es hat auf Anhieb geklappt“, bringt es Landwirt Schulze Pellengahr auf den Punkt und ergänzt: „Heute baue ich auf rund fünf Hektar Land Dinkel an. Mit erzielten Erträgen von sechs bis sieben Tonnen Dinkel pro Hektar. “ Angefangen seien die beiden damals mit einem Vollkornmehl, erinnern sie sich.

Regionale Mühle

Vor der Verarbeitung der Körner müsse das Getreide zunächst geschält werden, dabei wird die Spelze – der Schalenanteil - entfernt. Für das Vorhaben galt es damals, eine regionale Mühle zu finden, die dabei mitmacht und das Korn letztendlich als Mehl in 25-Kilogramm-Säcke abfüllt. „Für das Weißmehl musste auch noch Kleie und Schalenanteil des Dinkelkorns entfernt werden“, erläutern die beiden Experten. Die Spelze als Beiprodukt der Mehlherstellung wandere dann beispielsweise in die Pellet-Produktion.

„Viele Verbraucher denken, dass man hier in der Davert kein Brotgetreide anbauen kann, doch die Qualität von Futtergetreide für Tiere ist größtenteils auch für den menschlichen Verzehr geeignet“, erklärt der Landwirt. „Früher war alles aus dem lokalen Anbau – die Milch, die Eier, das Mehl“, erinnert sich Heiner Lüningmeyer an die Tradition seines Großvaters und Bäckereigründers. Zumindest beim Mehl wolle man zu dieser Tradition zurückkehren, unterstreicht er.

Wertschöpfung vor Ort

Insbesondere mit Blick auf die Preissprünge der Mehlpreise am Weltmarkt, die im vergangenen Jahr viele vor große Herausforderungen gestellt haben, sei man bei einem regionalen Anbau der Produkte viel unabhängiger. Zudem bleibe die Wertschöpfung vor Ort, indem die hiesigen Arbeitsplätze gesichert werden. Und die Transportwege seien ebenfalls kurz. „Wenn ein solches Vorhaben bekannter wird, dann springen auch noch weitere lokale Produzenten mit auf“, weiß Lüningmeyer, der nun auch schon die Kartoffeln für sein Kartoffelbrot regional bezieht.

Auch in puncto Getreideanbau sind die Ideen bei Schulze Pellengahr und Lüningmeyer noch nicht ausgeschöpft, denn derzeit experimentieren die beiden mit dem Anbau des Urkorns Emmer auf einem Testfeld in der Davert. Als Landwirt sei man zwar an alle Getreidesorten gewöhnt, doch gerade beim Emmer ist die Preisfrage deutlich höher, sodass beide erst noch einige Erkenntnisse gewinnen müssen, bis es das erste Emmer-Brot in die Regale der Bäckerei schafft.