Direkt von der grünen Insel auf die grüne Wiese

Die Bäume wogen sanft im Wind. Auf der grünen Wiese unter ihnen standen Biergarnituren und Liegestühle und sorgten dafür, dass es sich die Menschen bequem machen konnten. Das Ambiente passte und erinnerte tatsächlich an die grüne Insel, auf die niemand Geringeres als die Irish Folk Band Lavender’s Blue das Publikum wenig später musikalisch entführte.

„Überwältigendes Erlebnis“

Im Rahmen des Schlösser- und Burgentags Münsterland und der Münsterländer Picknicktage trat die Band abends auf und bildete dabei den krönenden Abschluss eines wirklich gelungenen Tages. Zuvor begeisterte die Musikschule Ascheberg bereits seit mittags beim Picknickkonzert die Menschen. „Es war überwältigend, streckenweise waren bis zu 400 Gäste hier“, freute sich Musikschulleiterin Mirjam Brüllmann über eine perfekte Veranstaltung. „Schön das Ihr da seid“, begrüßte dann Lavender’s Blue Frontmann Tobias Koenig abends das Publikum, mit ein wenig Verspätung, zu einem Heimspiel. Irgendwie passte alles. „Es ist einfach nur schön“, sagte eine Besucherin und hob ihr Glas. Die irische Gemütlichkeit ließ grüßen und ganze Generationen innehalten. Denn als Lavender’s Blue loslegte, kam Bewegung ins Spiel. Da wippten Füße im Takt, es wurde begeistert mitgeklatscht, als die ersten beschwingten Töne erklangen. Die Band zog die Gästeschar von Anfang an in ihren Bann.

Gäste stimmten mit ein

Ganz nebenbei erfuhren Jung und Alt zwischendurch noch jede Menge Wissenswertes über die irische Musik. Die nämlich, so verriet Koenig, bezieht sich viel aufs Meer, erzählt aber auch von Wanderschaft und Vagabundendasein und natürlich der Liebe.“ Logisch, dass da ein ganz besonderer Hit nicht fehlen durfte. Mit dem Wellerman-Song ging es hinaus aufs Meer. Zwar ist dieses Lied nicht typisch irisch, sondern ursprünglich ein aus Neuseeland stammendes Walfängerlied, aber ein schottischer Postbote hat mit diesem Shanty im vergangenen Jahr den erfolgreichsten Hit 2021 gelandet. Und das weltweit. Verständlich, dass viele der Gäste da mitsingen konnten.

Auch Andrea Thül-Reddig bewegte sich wenig später mit dem beeindruckenden Solo „Ready for the storm“ auf dem Meer. Das Repertoire war breitgefächert, der Applaus nicht enden wollend für das gelungene Konzert. „Einfach herrlich“, klatschte eine Dame begeistert in die Hände. Und die Band kam nicht ohne Zugabe davon. Alles passte, selbst der Wettergott spielte mit. Und erst als die letzten Klänge verhallt waren, zog ein Gewitter auf und erinnerte irgendwie an die Szenen auf dem Meer, die die Sänger zuvor musikalisch zum Besten gegeben hatte.