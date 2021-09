Wechselnde Erfolge haben die Parteien in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in Ascheberg bei den Bundestagswahlen erzielt. Drei Parteien sind schon seit 1949 dabei.

Die Grafik veranschaulicht, wie sich in der Gemeinde Ascheberg die Gunst der Wähler in den vergangenen Jahrzehnten auf die Parteien verteilt hat.

Die Demoskopen blicken fast täglich mit neuen Sonntagsfragen nach vorne. Auf den Blick in die Glaskugel soll hier verzichtet werden. Seriös beantworten lässt sich hingegen die Frage, woher die Parteien kommen.

Drei Parteien – CDU, SPD, FDP – treten bei der 20. Wahl zum Bundestag auch das 20. Mal an. Die Grünen werden das Dutzend voll machen, die Linke steht zum fünften Mal auf dem Wahlzettel und die AfD ist das dritte Mal dabei.

Die Christdemokraten werden mit Wehmut auf Ergebnisse in den 50/60er Jahren schauen. Nach dem Abschied des Zentrums kratzte die CDU an der 80-Prozent-Marke. 79,3 Prozent im Jahr 1961 war der Topwert. Durchschnittlich erhielt die CDU 61,3 Prozent der Zweitstimmen. Aber: So schlecht wie die 46,3 Prozentpunkte aus dem Jahr 2017 war die Partei in den drei Orten noch nie. Bei den Erststimmen gewann Marc Henrichmann mit 54,9 Prozent.

Die SPD bringt es als zweite Kraft durchschnittlich auf 22,7 Prozent. 1998 erzielten die Genossen mit 34,7 Prozent ihr bestes Ergebnis in der Gemeinde, ihren Tiefpunkt erlebten die Sozialdemokraten 1957 mit 9,8 Prozent. Im Jahr 2009 musste gegenüber der FDP fast um den zweiten Rang gezittert werden. Die Liberalen verbuchten damals mit 17,3 Prozent ihren Bestwert. Bis 1980 überboten sie die Fünf-Prozent-Hürde nur einmal, seither liegen sie immer darüber. Im Durchschnitt erhielten die Freien Demokraten 7,1 Prozent der Zweitstimmen.

1980 standen auch die Grünen das erste Mal auf dem Wahlzettel. Sie starteten mit 1,2 Prozent, ihrem bisher schlechtesten Wert. 2009 waren 7,4 Prozent möglich, im Durchschnitt 5,1 Prozent.



Mit 5,0 Prozent feierte Die Linke 2009 ihren größten Erfolg. Im Durchschnitt ergeben sich bei vier Wahlteilnahmen 4,0 Prozent.

Die AfD war bei der Wahl 2017 mit 5,7 Prozent der Zweitstimmen die viertstärkste Kraft in Ascheberg, Davensberg und Herbern. Immerhin 553 Menschen setzten ihr Kreuz bei den Rechten.

Die Zahl der Wahlberechtigten hat sich nur wenig verändert. 11845 Ascheberger durften vor vier Jahren wählen, jetzt sind es 12 000. Die Wahlbeteiligung lag 2017 bei 81,9 Prozent.