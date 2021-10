DRK dankt den ehrenamtlichen Schnelltestern

Am Sonntag schloss das Testzentrum in Herbern, in dem Ehrenamtliche des DRK-Ortsvereins Herbern an den Wochenenden jeweils Dienst schoben. Die stellvertretende Bürgermeisterin Maria Schulte-Loh (4.v.l.) und Christoph Schlütermann, Vorstand des Kreisverbands Coesfeld des Deutschen Roten Kreuzes, dankten dem rund 25-köpfigen Team für den ehrenamtlichen Einsatz.

Foto: Tina Nitsche