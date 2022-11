Echtzeit-Erfahrung kam gut an

Während des einstündigen Besuchs in den Betrieben galt es beim Tag der Ausbildung einen möglichst tiefen Einblick in das Tätigkeitsfeld zu bekommen. Die Schülerinnen und Schüler gaben jetzt ein sehr positives Feedback zu der Aktion ab. Eine Wiederholung ist somit nicht ausgeschlossen.

Den Nachtisch im Jagdschlösschen selbst zubereiten, Einblicke in das große Lager beim Rewe sowie in die tägliche Arbeit in einem Milchviehbetrieb oder auch die Durchführung eines Lungenfunktionstests bei sich selbst – all diese Dinge konnten die Schüler der neunten und zehnten Klassen beim Tag der Ausbildung ausprobieren. Schließlich galt es bei dem einstündigen Besuch in den Ausbildungsbetrieben einen möglichst tiefen Einblick in das Tätigkeitsfeld zu bekommen.