Ehemalige Geschäfte weichen für Wohnbebauung

Mühlendamm in Davensberg

Eins von zwei früheren Geschäftshäusern am Davensberger Mühlendamm ist in den vergangenen Tagen schon dem Erdboden gleich gemacht worden. Dort, wo früher Lebensmittel verkauf wurden, entsteht ein Mehrfamilienhaus. Auch das benachbarte Gebäude, in dem früher Elektro Trahe zu Hause war, soll durch Wohnhäuser ersetzt werden. Im Fachausschuss wurde dem Projekt auf der jetzt freigeräumten Fläche zugestimmt. Für den anderen Bereich müssen erst noch Bedenken von Rat und Verwaltung aus geräumt werden.