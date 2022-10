Ehrenamtliche Arbeit gewürdigt

Der Lesesommer 2022 ist vorüber. Auch die siebte Auflage von „Eine Gemeinde liest“ war erfolgreich. „Und das nicht zuletzt dank euch und eurem Engagement, das in keiner Weise selbstverständlich ist“, bedankte sich Bürgermeister Thomas Stohldreier am Mittwochabend dem ehrenamtlich tätigen Team von „Eine Gemeinde liest“.

Ascheberg Marketing hatte die Gruppe zu einem Dankeschön-Abend in die Gaststätte „Erdbüsken“ eingeladen. In gemütlicher Runde wurde bei einem guten Essen die zurückliegende Veranstaltungsreihe noch einmal reflektiert, heißt es in einer Pressenotiz. Fragen wie unter anderem „Was kann noch verbessert werden?“, „Wie kann man für noch mehr Attraktivität sorgen?“, wurden ebenfalls erörtert, um die Veranstaltung erfolgreich weiterzuentwickeln.

Termin für 2023 steht

Die Frauen rund um Teamsprecherin Anke Richter-Weiß sprühten dabei vor Ideen, heißt es weiter. Logisch, dass „Eine Gemeinde liest“ in die nächste Runde geht. Einen Termin dürfen sich Fans an dieser Stelle sogar schon vormerken: Die achte Auflage ist vom 11. August bis zum 25. August 2023 geplant. Und dabei wird dann auch der neue Eschenplatz eine Rolle spielen, so zumindest die ersten Ideen.

Schnell war sich die Runde auch einig, als sie auf Lesungen für die Jüngeren in der Gemeinde zu sprechen kamen: „Da sollten wir Kinder und Jugendliche da abholen, wo sie sind“, brachte es Irmtraud Meyer-Laucke auf den Punkt und schlug als Leseort für diese Zielgruppe beispielsweise den Kindergarten vor, oder Plätze an denen Kinder und Jugendliche sich aufhalten.

„Wie ich sehe, sind hier alle schon wieder voller Tatendrang“, freute sich Bürgermeister Thomas Stohldreier. Zum Abschluss überreichten er und Andrea Schubert (Ascheberg Marketing) den Ehrenamtlichen noch ein kleines Präsent.