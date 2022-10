Ein Abend für „Freuwillige“

„Wir müssen mehr Humor wagen“, sagt Rene Steinberg, der kreative Kopf hinter zahlreichen Radiosatiren. Und mit seinem Humor und amüsanten Merkwürdigkeiten überzeugte er auch sein Publikum in Herbern. Mit Steinberg feierte der „Kukaduh“ sein 25-jähriges Bestehen.

Rene Steinberg strapazierte die Lachmuskeln seines Publikums in Herbern beim „Kukaduh“-Jubiläum.

Ein Vierteljahrhundert Kunst und Kultur in Ascheberg: Der „Kukaduh“ feiert sein 25-jähriges Bestehen und beschenkt sich mit einem Auftritt des Comedian René Steinberg. „Freuwillige vor – Jetzt erst recht!“ fordert er am Sonntag in der Herberner Aula.