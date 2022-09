Ein bisschen weiß-blaue Seligkeit

In München startet das Oktoberfest am 17. September (Samstag). In Ascheberg ist in dieser Hinsicht alles ein wenig anders: „No’zapft is“ statt „O’zapft is“, hieß es dazu in den WN – oder vielleicht doch nicht? Denn so ganz brauchen die Ascheberger auf das beliebte weiß-blaue Spektakel nicht zu verzichten. Dafür sorgt Steffi Schulze-Wenning. Auch wenn das traditionelle Ascheberger Oktoberfest in diesem Jahr nicht über die Bühne geht, so hat sie sich dennoch mit Sohn Jan etwas einfallen lassen: zwei Mal ein dreitägiges Hofspektakel an der Lüdinghauser Straße 17. Und dieser Hofverkauf hat schon zu Corona-Zeiten begeistert.

