Spielplatz im Wohngebiet Königsallee nimmt Form an

Ascheberg

„Spielgeräte, die so noch nirgendwo in Ascheberg zu sehen sind“, verspricht Gisela Voß von der Gemeinde und meint damit die bunten Rollenspielfahrzeuge, die zum neuen Spielplatz im Wohngebiet an der Königsallee gehören. Ein echtes Kinderparadies entsteht dort.