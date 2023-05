Ein Job mit vielen Facetten

Die Bedeutung der Pflegeberufe und aller Personen, die in diesem Bereich täglich mit viel Empathie und Einsatz ihren Dienst an den vulnerablen Gruppen der Gesellschaft verrichten, sollte nicht nur zum heutigen Tag der Pflege in den Fokus rücken. Denn Pflegekräfte sind 365 Tage im Jahr zu jeder Tages- und Nachtzeit im Einsatz. Oft ist ihr Engagement nur in den geschützten Räumen von Pflegeheimen oder Wohngruppen sichtbar. Bereiche, in die die allgemeine Bevölkerung nur Einblicke erlangt, wenn sie selbst pflegebedürftig oder ein Familienmitglied in einer Einrichtung untergebracht ist.

