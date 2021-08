Ein Leben für die Feuerwehr

Beim Flirten mit einer jungen Aschebergerin hat Paul Niesmann seine Liebe zur Feuerwehr entdeckt. Während er in Ulla Schilling verschossen war, hatte Helmut Billermann sein Herz an Ullas Schwester Käthe verloren. Und damit geriet der junge Mann von der Brügge-Mühle in den Dunstkreis der Herberner Blauröcke. Wehrführer Aloys Billermann warb mit seinem Sohn auch den Zimmermann aus Arup für die Freiwillige Feuerwehr an. Gerade wurde Niesmann für seine 60-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr geehrt. Die Urkunde, die ihm vor einer Woche überreicht wurde, ist im Mai 2020 unterschrieben worden. Corona sorgte für eine einjährige Verspätung, so dass der Mann vom Humbrink jetzt sogar schon 61 Jahre in der Wehr ist.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

inklusive Prämie

endet automatisch