Simon Wiesrecker ist neuer Leiter der White Sox

Was tun, wenn der langjährige Chorleiter sein Amt abgibt? Die Antwort ist einfach: Einen neuen suchen. Doch der Männerchor White Sox weiß, dass genau das kein so einfaches Unterfangen ist. Die Herren, deren Markenzeichen die unverkennbaren weißen Socken sind, haben lange gesucht. „Und endlich den Mann gefunden, der zu uns passt“, freut sich Pressesprecher Jörg Hattrup. Simon Wiesrecker führt nun den etwas anderen Ascheberger Männerchor an.

