Ein Renner nach der Corona-Pause

Vom Mountainbike über das Trekkingrad, Citybike und Kinderfahrrad bis hin zum E-Bike – die Auswahl an Zweirädern war mehr als groß am Samstagmorgen auf dem Katharinenplatz. Der kleine Janosch nahm interessiert einen grünen Flitzer ins Visier, einer Dame hingegen hatte es ein dunkles E-Bike angetan. „Wie verhält es sich mit dem Akku?“ Fragen wurden fachmännisch von den rund 15 Mitgliedern des SPD-Ortsvereins, die am Samstag bei der traditionellen Fahrradbörse Dienst schoben, beantwortet. Sie schlüpften kurzerhand immer mal wieder in die Rolle der Berater.

Nach zwei Jahren coronabedingter Pause hatte dieses Angebot nichts an Reiz verloren. „Und so Klasse, dass hier jetzt sogar E-Bikes im Angebot sind“, freute sich ein älterer Herr. In der Tat von dieser Sorte waren gleich zwei Exemplare verfügbar, die auch beide die Besitzer wechselten. Insgesamt hatten knapp 50 Bürger ihre Drahtesel zum Katharinenplatz gebracht, wo sie dann zum Verkauf angeboten wurden. Nach eineinhalb Stunden waren es gerade noch einmal knapp 20 Räder, die noch im Angebot waren. Die Menschen waren begeistert.

Radfahren steht nach wie vor hoch im Kurs. André Stinka, Landtagsabgeordnete der SPD, der der von der SPD mit der AWO organisieren Fahrradbörse ebenfalls beiwohnte, suchte mit vielen Besuchern das Gespräch und machte deutlich, das Mobilität im ländlichen Raum und der Radverkehr ein Schwerpunktthema der SPD sei. Dabei kritisiere die SPD die fehlende Landesförderung für gute Fahrradabstell- und Abschlussmöglichkeiten mit integrieren Lademöglichkeiten und Luftstationen.

Während die einen eine Proberunde drehten, vergnügten sich die Kinder auf der Hüpfburg und die Erwachsenen nutzten die Zeit für informative Gespräche bei Kaffee und Kuchen „Wir bieten hier lediglich die Plattform und bringen Käufer und Verkäufer zusammen, aber diese Vorgehen hat sich bestens etabliert“, freute sich Volker Brümmer, Vorsitzender der SPD Ascheberg, über die gute Resonanz.