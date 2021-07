Ein Wohnwagen am Wörthersee

Im Sommer suchen die Menschen Acki Trittschack in Herbern vergebens. Dann lebt er im Wohnwagen am Wörthersee.

Für Acki Tritt­schack aus Herbern ist Klagenfurt nicht nur ein Urlaubsziel, das er jedes Jahr von Mai bis September mit dem Wohnwagen anfährt. Nein, es ist mittlerweile seine zweite Heimat geworden. Der türkisblaue Wörthersee, die Mentalität der Österreicher, die Berge und die vielen schönen Orte im Umfeld sind ein Muss für ihn.

Die Liebe begann vor 32 Jahren, als er eine Alternative zu Kroatien finden musste, denn das Land war vom Jugoslawienkrieg gezeichnet. Der Campingplatz direkt am Wörthersee wurde mit Ehefrau Mechthild und Tochter Anna-Lena angesteuert. „In den ersten Jahren haben wir dort gezeltet. Einen Wohnwagen hatten wir damals noch nicht“, erzählt Trittschack.

Acki Trittschack am Wörthersee Foto: privat

Als das Ferienlager des SV Herbern in den 1990er Jahren vor dem Aus stand, überredete Franz-Josef Ruhe Trittschack, zu der Zeit erster Vorsitzender des Vereins, das Lager zu übernehmen. Der setzte alles auf eine Karte und organisierte das SVH-Ferienlager am Wörthersee: „Erst stellte sich der Platzwart quer. Damals war der Platz noch unter städtischer Führung. Nachdem ich mit dem Bürgermeister gesprochen hatte, fluppte es.“

Das Ferienlager war bei der Premiere 1992 ein voller Erfolg. Neun weitere Lager folgten. Die damaligen Steppkes fahren heute selbst mit ihren Familien nach Klagenfurt. Seit Trittschack im Ruhestand ist, hat er einen Saisonstellplatz direkt am See. Auf dem Campingplatz aber auch in Klagenfurt ist er bekannt wie ein bunter Hund. „Im Laufe der Jahre sind hier viele Freundschaften entstanden“, so der 69-Jährige. Wenn der Herberner über „seinen“ Wörthersee erzählt, strahlen die Augen. Der Morgen beginnt für den immer noch sportlichen Camper mit Frühschwimmen und Stand-Up-Paddeling. Zum Markt fährt der Herberner fast immer mit dem Fahrrad. Auch Ehefrau Mechthild fühlt sich in der zweiten Heimat genauso wohl. Und ihre Tochter Anna-Lena wohnt und arbeitet in Graz. „Hier ist meine zweite Heimat. Ich genieße jeden Tag.“