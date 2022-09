Nabu zeichnet Streuobstwiese von Ingrid Budde aus

So weit das Auge reicht, erstrecken sich die fast vier Hektar Streuobstwiese. Als Präsent für die Auszeichnung gab es vom Nabu eine neue Steinkauz-Brutröhre, die Janik Hohl (v.l.) und Roland Kaul (Naturschutzzentrum Coesfeld) im Beisein von Budde und Dorothea Knepper-Wollny (Nabu) in einem alten Apfelbaum anbringen.

So richtig an die große Glocke hängen möchte Ingrid Budde das Ganze eigentlich nicht. Deswegen hat sie auch darum gebeten, ihr die eigentlich dazugehörige Plakette nicht zu überreichen. Eine Bitte, der Dorothea Knepper-Wollny durchaus auch nachkommt, als sie am Daverthauptweg aus dem Auto steigt.