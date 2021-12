Eine Lobeshymne auf alle Aktiven

Krasser Kontrast zu den permanenten Klageliedern aus dem Fernsehen: Der Impf-Booster in Ascheberg sorgte am Wochenende für eine Lobeshymne auf alle Beteiligten, die es erdacht, geplant und durchgeführt hatten. Mit einem tollen Endergebnis.

„Die Abläufe in der Turnhalle waren sehr gut organisiert, alles lief zügig, aber ohne Hektik. Das hat mich sehr beeindruckt. Danke an alle Helfer, die ihre Freizeit für unsere Gemeinde opfern.“ Benedikt Stentrup zieht eine typische Bilanz nach dem Impf-Boostern in der Ascheberger Sporthalle. Drei Tage wurde auf sechs Impfstraßen gepikst, was die Impfstoffdosen hergaben. Am Ende hatten 150 Helfer 2787 Impfungen ermöglicht, darunter 70 Erst- und 190 Zweitimpfungen.

Bürgermeister Thomas Stohldreier beim Empfang zur Impfaktion. Foto: Theo Heitbaum

Der Herberner Stentrup steht mit seinem Statement nicht allein. Im Gegenteil. Statt langer Schlangen und enttäuschter Menschen aus Fernsehberichten, waren in Ascheberg keine kritischen Stimmen zu vernehmen. „Was für eine Top-Organisation. Völlig entspannt, kaum Wartezeiten – Respekt, Anerkennung und ein Riesenlob an alle, die diese Aktion möglich gemacht haben“, erklärte der Landtagsabgeordnete Dietmar Panske. Sarah Brzoska resümiert: „Wirklich gut, was dort in kurzer Zeit auf die Beine gestellt wurde. Es war viel los und trotzdem ging alles ruck zuck. Alle Helfer waren sehr freundlich, obwohl sie dort durchaus schon einige Stunden verbracht hatten. Daumen hoch.“ Einen anderen Aspekt bringt Edgar Reifig ein: „Neben einer guten Organisation dürfte zum Gelingen auch das disziplinierte Verhalten der Impflinge beigetragen haben.“

Das Klima färbte auch auf die Organisatoren ab. Helmut Sunderhaus, der für die Verwaltung federführend aktiv war, erklärte am Sonntagmittag völlig entspannt: „So, wie es gelaufen ist, hätte man sich das vorher gewünscht. Es ist ein wunderbares Gemeinschaftswerk.“ Sein Chef, Bürgermeister Thomas Stohldreier, arbeitete derweil am Empfang. Für das örtliche Rote Kreuz zeigte sich Peter Koch sehr zufrieden: „Alles, was wir im Vorfeld überlegt hatten, ist aufgegangen.“ Die Terminvergabe habe das Geschehen gut gesteuert. Nach anfänglichen Problemen lief die Online-Anmeldung rund. Am Sonntag wurde kurzfristig etwa 60 freigewordenen Termine erneut angeboten und in wenigen Minuten vergeben.

„Ich hoffe, dass es noch weitere Wochenenden geben wird“, wünscht sich Michael Franke. Und es steht fest, dass sein Wunsch wahr wird. „In der nächsten Woche wird das Impfzentrum wieder öffnen. Dann kommt das nötige Personal aus Nordkirchen und Senden“, informiert Sunderhaus.