Fast 3000 Kilometer in 37 Tagen

Christoph Hönig ist zurück in der Heimat

Christoph Hönig ist zurück von seiner 37-tägigen Reise. Die Eindrücke und Erlebnisse hat er in einem Gespräch mit den WN ausführlich erläutert.

„Exakt 31 fehlen mir noch, um die 3000 Kilometer vollzubekommen“, resümiert Langstreckenfahrer Christoph Hönig, der nach 37 Tagen unterwegs wieder in seiner Heimat Ascheberg angekommen ist. Und das tatsächlich etwas anders als ursprünglich geplant, denn auf den letzten Metern wurde Hönig noch von Corona eingeholt, sodass er sich von seiner Frau am Fähranleger in Holland mit dem Auto abholen lassen müsste. Dies allerdings nur aus Sicherheitsgründen, denn schlecht geht es dem Abenteurer, der mit seiner Leeze das Vereinigte Königreich erkundet hat, keineswegs.