Einsätze halten Rettungskräfte in Atem

Ein Wohnungsbrand und ein schwerer Verkehrsunfall in der Bauerschaft Nordick lösten zwei größere Einsätze der Rettungskräfte in der Gemeinde aus. „Insbesondere bei nächtlichen Bränden sind Rauchmelder lebensrettend“, erklärt Einsatzleiter Carsten Gausepohl.

Unfall in Nordick und Brand in einem Mehrfamilienhaus

Zu einem Unfall in der Bauerschaft Nordick rückten die Rettungskräfte am Mittwochnachmittag aus.

Gleich mehrere Notfälle in den vergangenen Tagen hielten die Einsatzkräfte in der Gemeinde in Atem. In der

Nacht von Montag auf Dienstag wurden die Löschzüge Herbern und Ascheberg sowie der Rettungsdienst um kurz nach Mitternacht zu einem Brand in einer Küche eines Mehrparteienwohnhauses gerufen. „Wohnungsbrände um diese Uhrzeit sind besonders kritisch, denn die meisten Bewohner liegen nichts ahnend in ihren Betten und schlafen“, so der Herberner Löschzugführer und Einsatzleiter Carsten Gausepohl. Dieser Einsatz habe mal wieder gezeigt, dass Rauchmelder Leben retten. Denn alarmiert durch die installierten Rauchmelder seien die Bewohner auf den Brand aufmerksam gemacht worden, konnten diesen weitestgehend ablöschen und sich vor den giftigen Rauchgasen durch Verlassen des Gebäudes in Sicherheit bringen. Gemeinsam mit den Nachbarn wurden auch die anderen Bewohner geweckt und konnten so das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten kurzerhand unter Atemschutz das Brandgut ins Freie, lüfteten die Wohnung und kontrollierten den betroffenen Bereich mit einer Wärmebildkamera. „So konnte weiterer Schaden, beispielsweise durch Löschwasser, verhindert werden und alle Bewohner kamen mit einem Schrecken davon“, erklärt Gausepohl. Der Herbern Löschzug war mit insgesamt 16 Einsatzkräften vor Ort, die ebenfalls alarmierten Kräfte des Löschzuges Ascheberg konnten den Einsatz während der Anfahrt abbrechen.

Am Mittwochnachmittag wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr mit den Löschzügen Ascheberg, Herbern und Davensberg zu einem schweren Verkehrsunfall in die Herberner Bauerschaft Nordick gerufen. Auf der Hammer Straße, nahe der Orts- und Kreisgrenze zwischen Herbern und Hamm hatte sich ein Pkw mit zwei Insassen überschlagen.

„Gemeldet waren zunächst zwei eingeklemmte Personen, so dass zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr, mehrere Rettungswagen, ein Notarzt aus Hamm und ein Rettungshubschrauber zur Unfallstelle ausrückten. Glücklicherweise waren die Insassen nicht eingeklemmt und wurden nach rettungsdienstlicher Betreuung zur weiteren Behandlung in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert“, so Gausepohl.

Die Polizei schildert den Unfallhergang wie folgt: Eine 27-jährige Autofahrerin aus Hamm befuhr die Nordick-Hammer-Straße aus Richtung Hamm kommend. In Höhe der Unfallstelle beabsichtigte sie einen vor ihr fahrenden Trecker mit Anhänger zu überholen. Zum gleichen Zeitpunkt schwenkte der Treckerfahrer nach links aus, um auf den dortigen Hof abzubiegen. Beim Ausholen des Treckerfahrers wich die Autofahrerin ebenfalls nach links aus, geriet dort auf die Bankette und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Im Anschluss driftete sie nach rechts über die Fahrbahn und prallte gegen eine Hecke und kam zum Stillstand. Neben der Fahrerin verletzte sich ihre Beifahrerin.