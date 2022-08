Erinnerungen an „saugute“ Zeit

Vor genau 40 Jahren wurde beim ersten und bisher letzten Herberner Schweine-Rennen die Sau raus gelassen. Tausende Besucher kamen am 8. August 1982 zum Reitplatz am Haselbüschken und sahen sich das Spektakel aus nächster Nähe an.

„Die Vorbereitungen waren immens. Wir haben das Schwein trainiert und der Altenhamm hat geguckt wie wir das machen“, erinnert sich Karl Thier, der seinerzeit mit „Miss Piggy ut Orp“ am Start war. Dabei sollte Thier kein „normales“ Schwein für diese Aktion aussuchen. „Mein Vater sagte mir, dass ich eins nehmen sollte, das etwas anders tickt. Und genau das war es auch“, schwelgt Thier in Erinnerungen.

Verkehrschaos rund um Herbern

Auch Elisabeth Heitmann kann sich noch gut daran erinnern und bestätigt Thiers Aussage. „Ja, das stimmt. Wir haben geguckt, wie die das machen. Paul Lube, Ludwig Höhne, Heinz Sielhorst und Theo Heitmann hatten einen Parcours gebaut, um Mister Hämmerprütt fürs Rennen fit zu bekommen“, erzählt Heitmann. Jeden Abend habe man sich getroffen und viel Spaß zusammen gehabt.

Am Tag der Veranstaltung herrschte ein Verkehrschaos in und rund um Herbern. „Da war das ganze Dorf auf dem Reitplatz. Das war Wahnsinn“, erzählt Ludger Schürkmann. Er selbst hatte zu der Zeit nichts mit der Herberner Landjugend zu tun, aber das Schweine-Rennen ist ihm noch heute in Erinnerung geblieben. „Die Landjugend hatte gar nicht mit so viel Besuchern gerechnet“, berichtet Karl Thier.

Riesenandrang herrschte beim Schweine-Rennen vor 40 Jahren, das eine große Fangemeinde nach Herbern lockte. Foto: Elisabeth Heitmann

Auf der 50 Meter langen Rennstrecke siegte „Elvira von Höntrup City“, eine Mischung aus Wild- und Hausschwein. Der zweite Platz blieb in Herbern. Karl Thier und seine „Piggy ut Orp“ erzielten ihn in 17,6 Sekunden. Vier Zehntel zurück folgte Theo Hüttermanns „Wirbelwind“. Weitere Herberner Teilnehmer waren Georg Westhues mit „Ella Hopp“, Theo Naber mit „Agathe“, Martin Daldrup mit „Carbonara“, Norbert Feldmann und Franz-Josef Eickholt mit „Patrick O’Brian“ sowie Klaus Wesselmann, der mit „Max“ den schönsten Vierbeiner vorstellte.

Fotos vom Rennen bis zur Frikadelle

Auch wenn „Mister Hämmerprütt“ nur im Mittelfeld landete, so hatte er nach dem Wettbewerb noch einige Auftritte. „Zum einen sind wir zu einem Rennen ins Sauerland gefahren. Und auf der Silberhochzeit von Sielhorst wurde ,Mister Hämmerprütt‘ zum tierischen Gratulanten im Saal von Strunk“, berichtet Elisabeth Heitmann, die alles fotografisch festgehalten hat. Dabei meint sie wirklich alles – vom Rennen bis zur Frikadelle.

Einen großem Auftritt hatte „Mister Hämmerprütt“ als Gratulant zur Silberhochzeit. Foto: Elisabeth Heitmann

Diese und viele andere Geschichten werden beim Fest zum 70-jährigen Bestehen der Landjugend wieder in Erinnerung gerufen. Am 20. August (Samstag) wird auf dem Hof Schlüter gefeiert. Allerdings dürften nur Mitglieder und Ehemalige teilnehmen, denn die Feier sei keine öffentliche Veranstaltung, heißt es von Seiten der Landjugend. Im Zuge einer Generationen-Party sollen die schönsten Momente aus 70 Jahren noch einmal Revue passieren. Und schöne Momente hat es in all den Jahren reichlich gegeben, denn davon zeugen unzählige Fotos, Videoaufnahmen und Dias, die das Orga-Team bis jetzt gesichtet hat.

Los geht es am 20. August um 18 Uhr mit einer Messe. Im Anschluss flimmern die Fotos in Dauerschleife über eine Leinwand. Für die musikalische Begleitung sorgt der Landjugend-Spielmannszug. Fahnenabordnungen der Landjugenden aus der Umgebung werden der Geburtstagsparty ebenfalls einen Besuch abstatten.