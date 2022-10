Erkundung im Schein der Taschenlampen

Der Aufstieg war nicht ohne. Der Aufgang schmal und wendelförmig. Und so mancher geriet dabei ein klein wenig ins Schnaufen. „72 Stufen“, strahlte der kleine Henry, als er mit den anderen Kindern und den Eltern in der Turm-Halle der St. Lambertus Kirche angekommen war. Unten im Gotteshaus war es stockdunkel und auch der Aufgang zum Ziel war nur spärlich beleuchtet. Wichtigstes Utensil am Freitagabend war daher die Taschenlampe. Schließlich waren die Erst- und Zweitklässler der St. Lambertus Grundschule ja auch zur ersten Funzel-Führung gekommen.

Dazu hatte die Kirchengemeinde im Rahmen des Jubiläums eingeladen wie Pastoralreferent Ralf Wehrmann erklärte. Er hatte die Führung übernommen. Zunächst unten in der Kirche, wo er allen im Schein der Taschenlampen nicht nur den Altar und den Altarraum näherbrachte, sondern auch einiges zur Lambertus Figur, der Geschichte der St. Lambertus Kirche und vom ewigen Licht erzählte. Und dabei stellte er fest: „Dass die Kinder sich schon ganz schön gut auskennen in unserer Kirche.“ Anschließend ging es ein Stück weit hoch hinaus. Bis zur Turm-Halle, wo die rund 15 Kinder und ihre Eltern eine informative Ausstellung zu sehen bekamen, die Armin Klaverkamp (Heimatverein Ascheberg) dort konzipiert hat. Die Bilder begeisterten und irgendwie wuchs auch die Spannung. Linus war nicht ganz wohl in seiner Haut. Aber er folgte der Gruppe tapfer, als es durch einen kleinen Zugang aufs Gebälk der Kirche ging. Der Weg führte über einen hölzernen Rundgang. Und hier oben, wo es zu dieser Jahreszeit erstaunlich warm war, wechselten die Kids die Perspektive. Sie erfuhren, dass an dem großen Stein, den sie sahen, der Kronleuchter befestigt ist, den sie zuvor unten in der Kirche gesehen hatten. „Es funktioniert wie ein Flaschenaufzug“, erklärte Wehrmann. „Das ist echt spannend“, rief ein kleines Mädchen. Und Linus verkündete: „Ich hatte ja erst ein bisschen Schiss, schließlich war ich noch nie hier oben, aber es ist total klasse hier!“ Dem schlossen sich Piet, Jannis und Paul, der sogar schon ganz oben auf dem Kirchturm war, wie er verriet, an. Jan ging sogar noch einen Schritt weiter: „Das ist so toll, ich würde das auf jeden Fall noch einmal mit machen!“ Es war ein mehr als gelungenes Debüt, das sowohl bei Klein und Groß auf Begeisterung stieß.