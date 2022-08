Erstklässler sind in den Schulalltag gestartet

Den ersten Schultag haben die Kids in den drei Ortsteilen der Gemeinde erfolgreich hinter sich gebracht. Stolz präsentierten die Erstklässler ihre Schultüten beim ersten Klassenfoto (hier die 1b der Mariengrundschule Herbern). Mit insgesamt 69 Schülerinnen und Schülern kamen in Herbern drei erste Klassen zusammen, die mit einem feierlichen, von den Viertklässlern gestalteten Programm willkommen geheißen wurden. Pfarrer Stefan Schürmeyer begrüßte die jungen Grundschüler mit einem Wortgottesdienst. In Davensberg starteten 26 Erstklässler in den Schulalltag. Mit 102 Kindern kamen an der Lambertusschule in Ascheberg sogar vier Klassen zusammen, die von nun an fleißig zusammen pauken.

Grundschüler starten in den Ernst des Lebens 1c Mariengrundschule Herbern Foto: acf 1 a Mariengrundschule in Herbern Foto: acf Einschulungsfoto 1b-Offermann-Marienschule Herbern Foto: Marienschule Klasse 1a Lambertusschule Foto: Lambertusgrundschule Klasse 1d Lambertusschule Foto: Lambertusgrundschule Klasse 1b Lambertusschule Foto: acf Klasse 1 Lambertusschule Davensberg Foto: Lambertusgrundschule Klasse 1 Lambertusschule Davensberg Foto: Lambertusgrundschule