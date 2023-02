Erweiterung erleichtert die Arbeit

Noch sieht alles eher wie eine Baustelle aus: Und in den Ecken stehen Dinge, die entsorgt werden müssen. Doch die gelbe Ameise, die dort mitten im Raum parkt, „die bleibt“, sagt Martin Hörster, Vorsitzender der Ascheberger Tafel. Den Hydraulik-Stapler, der für die Ehrenamtlichen im Warenlager eine echte Erleichterung bedeutet, übernimmt die Ascheberger Tafel, ebenso wie die Lastenregale und die Halle selbst. Diese grenzt direkt an die jetzigen Räume der Tafel. Ein echter Glücksfall, was vieles bei den notwendigen Vergrößerungsmaßnahmen der Tafel erleichtert.

Zahl der Bedarfsgemeinschaften ist gestiegen

Insgesamt 200 Quadratmeter gesellen sich künftig dazu. Platz, der aufgrund der gestiegenen Zahl von Bedarfsgemeinschaften dringend benötigt wird. Und der natürlich auch in den bisherigen Räumen für einige Änderungen sorgen wird. „Es geht vor allem darum, Arbeitsabläufe zu optimieren und zu erleichtern“, erklärt Hörster. Erleichtern insoweit, dass körperliche Arbeiten durch die Neugestaltung, die mit der Anmietung der angrenzenden Räumlichkeiten einhergeht, vereinfacht werden.

Über diesen Eingang ist das neue Kleiderstübchen der Ascheberger Tafel künftig zu erreichen. Foto: tani

So soll der bisherige Aufenthaltsraum weichen. „Bislang haben wir Lager und Vorbereitungsraum in einem. Der grenzt direkt an die neue Halle, die wir nun dazu nehmen. Hier ist ein Durchbruch geplant. Das Lager kommt komplett in die neue Halle. Der Vorbereitungsraum bleibt, und der jetzige Aufenthaltsraum wird dann mit zum Verkaufsraum zählen. Der ist, wenn wir dort Waren auffüllen, leicht zugänglich, denn wir können die Waren direkt auf Rollregalen in den Verkaufsraum befördern. Damit müssen unsere Mitarbeiter nicht mehr so viel schleppen“, erklärt Hörster.

Kleiderstübchen wird vergrößert

Das neue Lager, das übrigens energetisch vom Vermieter auf den neuesten Stand gebracht wurde, wird einfach gehalten. Der Boden wird nur gestrichen, das neue Lager nicht beheizt, um Kosten zu reduzieren. Zudem kann das Glücksbringer-Fahrzeug vom Eingang, der zum neuen Lager gehört, direkt hineinfahren, sodass die Be- und Entladung erleichtert wird. „Die Räume sind alle zusammenhängend. Das ist das Gute an diesem Projekt“, verdeutlicht der Tafel-Vorsitzende.

Im künftigen neuen Kleiderstübchen sind die neuen Fenster schon eingebaut worden. die Verkleidung steht als nächster Schritt an. Foto: tani

Das Kleiderstübchen wird ebenfalls vergrößert. Der Vorteil auch hier: Die neuen Räumlichkeiten grenzen direkt an das alte Kleiderstübchen, wo künftig der Aufenthaltsraum und das Büro untergebracht werden. Hanna Schlinge zieht mit ihrem Kleiderstübchen-Team dann quasi einen Eingang weiter, wo gleich zwei Räume zur Verfügung stehen. Die Fenster sind schon erneuert worden. Ein Schritt, der Schlinge wirklich freut, da sie bislang alles auf kleinstem Raum unterbringen musste. Nun aber wird sie die Möglichkeit haben, die vielen Kleidungsstücke ansprechend zu präsentieren und auch zu lagern.

Noch liegt viel Arbeit vor dem Tafel-Team. „Wenn alles gut läuft, können wir die neuen Räumlichkeiten Mitte Februar übernehmen. Bis wir sie dann funktionsfähig haben und alle Arbeiten abgeschlossen sind, wird es wohl Ende März sein“, schätzt Martin Hörster.