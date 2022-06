Es dauert länger und wird teurer

Bauarbeiten zur Veloroute an der L 844 verzögern sich deutlich

Die Davensberger Straße bleibt durch die Baustelle an der L 844 nicht nur im Berufsverkehr weiterhin ein Nadelöhr. Autofahrer und Ausflügler müssen sich auch in den Sommerferien weiterhin auf Verkehrsbehinderungen durch die dortige Baustelle am Geh- und Radweg einstellen, denn der Ausbau der Veloroute verzögert sich.

Von Ann-Christin Frank