„Es geht weiter“ – auch ohne Joseph Streyl

Vorsitzender des Bürgerbus-Vereins tritt nicht mehr an

Ascheberg

Er hat den Bürgerbus-Verein maßgeblich mit aufgebaut und 17 Jahre am Steuerrad gesessen – allerdings nie im Kleinbus selbst, sondern als Macher hinter den Kulissen. In Kürze aber nimmt der Vorsitzende Joseph Streyl seinen Hut: Bei der nächsten Wahl tritt er nicht mehr an. Ein Nachfolger ist bereits gefunden.

Von Isabell Schütte