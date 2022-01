„Es ploppt wie ein Schmetterling“: Kino in Werne bietet Popcorn aus Mais vom Hof Selhorst an

Die erste Lieferung des regionalen Popcorn-Mais für das Kino in Werne holten Jutta (2.v.l.) und Wido Wagner (2.v.r.) persönlich bei Christoph und Christina Selhorst in Herbern ab.

Beim Wort „Popcorn“ denkt wohl jeder an einen Kino-Besuch. Das Capitol Cinema in Werne bietet eine ganz besondere Mischung der beliebten Knabberei an. Denn das Popcorn vom Hof Selhorst in Forsthövel ist das einzige, das aus Mais aus dem Münsterland hergestellt wird. Die meisten Angebote kommen bei diesem Produkt aus dem Ausland. „Aber regional ist eben genial“, dachten sich die Kino-Betreiber.