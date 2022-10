Etat mit vielen Fragezeichen

Der Ernst der Lage war den Gesichtern der Ratsmitglieder deutlich anzusehen, während sie den Ausführungen von Thilo Augustin zu Beginn der Sitzung am Dienstagabend lauschten. Der Geschäftsführer der Gelsenwasser Energienetze GmbH ließ keinen Zweifel daran, dass die Lage am Energiemarkt und damit auch in der Versorgung der Bevölkerung mit Strom und Gas extrem angespannt sei. „Wir finden uns in einer Situation wieder, die ich mir so noch im März nicht hätte vorstellen können“, so Augustin.

Alleine, dass bei den Gaslieferungen aus Russland mittlerweile die Kurve bei „Null“ liege, sei vor kurzem noch unvorstellbar gewesen. Ein kleines bisschen tröstlich war da zumindest der Hinweis, dass man in der nördlichen Hälfte Deutschlands weniger Angst vor einer Gasmangellage im Winter haben müsse als in Süddeutschland. Das Gros an Gas bekomme man jetzt aus Norwegen. Und da sei man in NRW näher an der Quelle. Erfreulich ist für Augustin der aktuell hohe Füllstand der Gasspeicher. „Doch wie weit wir am Ende damit kommen werden, kann jetzt noch niemand verlässlich sagen.“

Verlässliche Angaben, die würden sich auch Bürgermeister Thomas Stohldreier und Kämmerer Stefan Feige auch wünschen, die in der Sitzung den Haushaltsentwurf für 2023 einbrachten. „Wir rechnen mit einem dramatisch schlechten Abschluss im Ergebnishaushalt – nicht nur im Jahr 2023, sondern auch im gesamten Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2026“, lautete die wenig erfreuliche Einschätzung Stohldreiers in seiner Rede zum Haushaltsentwurf.

Rasant steigende Energiekosten, gestörte Lieferketten, der Zustrom weiterer Flüchtlinge, die Herausforderungen durch den Klimawandel. Man habe es in der Summe mit „multiplen Krisen“ zu tun. „Unser Haushalt besitzt aufgrund der multiplen Krisen leider keine gewohnten Spielräume mehr. Wir werden nur noch neue Investitionsprojekte angehen können, wenn diese gesetzlich vorgeschrieben sind, zum Beispiel bei weiteren Flüchtlingsunterkünfte, Kitas oder OGS-Plätzen“, so Stohldreier.

Kommentar Foto: In den Schuhen eines Kämmerers möchte man zurzeit ganz sicher nicht stecken. Wie einen Gemeindehaushalt auch nur halbwegs solide aufstellen, wenn im Grunde fast alle sonst üblichen Parameter fehlen oder völlig unsicher sind? Putins Überfall auf die Ukraine, Extremwetterlagen durch den fortschreitenden Klimawandel oder die nicht enden wollende Pandemie – die Auswirkungen jeder dieser weltweiten Krisen sind bis in den kleinsten Winkel der Republik spürbar. Dass dennoch die Gemeindespitze sich entschlossen hat, im kommenden Jahr nicht an den freiwilligen Mitteln für Vereine, Jugendarbeit oder Inklusion zu sparen, setzt dabei ein richtiges Zeichen. So wichtig das Thema Sparen sein wird, mindestens ebenso wichtig wird der Kitt sein, der die Gesellschaft weiter zusammenhält. Unruhige Zeiten verunsichern die Menschen, verleiten dazu, mit dem Finger auf andere zu zeigen, denen es vermeintlich besser geht. Doch nur gemeinsam sind die großen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen, überhaupt zu meistern.Beate Nießen ...

Davon unbenommen blieben aber die bereits begonnen Projekte wie das neue Feuerwehrgerätehaus in Herbern, der Profilschulcampus in Ascheberg, die Platzgestaltung an der Sandstraße/Himmelstraße sowie die Druckrohrleitung von Herbern nach Ascheberg. Trotz Sparzwang möchte Stohldreier bei den freiwilligen Aufwendungen für Vereine, Jugendarbeit oder Inklusion den Rotstift in der Schublade lassen. Gerade jetzt bräuchten die Ehrenamtlichen in den Vereinen und Institutionen Verlässlichkeit.

Der Haushaltsentwurf geht jetzt zur Diskussion in die jeweiligen Fachausschüsse.