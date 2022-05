Wie sich die Eurobahn auf das 9-Euro-Ticket vorbereitet

Für neun Euro einmal quer durch Deutschland mit dem Zug? Klingt traumhaft. Allerdings sollte man da etwas Zeit mitbringen, denn das von der Bundesregierung im Rahmen des Entlastungspaketes geplante 9-Euro-Tickt für den Öffentlichen Nahverkehr gilt auf der Schiene ausschließlich in den Regionalzügen, wie der Regionalbahn oder dem Regionalexpress. In Ascheberg könnte man demnach ab dem 1. Juni mit dem Sparticket in den Lüner (RB 50) einsteigen, um dann in Münster oder Dortmund in den nächsten Regionalzug umzusteigen.

