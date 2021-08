Fabelhafte Reisen in„Welten hinter der Welt“

In faszinierende, fremde Welten entführten Jutta Richter und Hans Werner Schlottbohm zum Abschluss der Reihe „Eine Gemeinde liest“ ihre Zuhörer. Zum einen ging es um eine mysteriöse Nachtfrau, zum anderen um „gefaltete Kraniche“.

Am geöffneten Fenster ihres Arbeitszimmers sitzend las Kinderbuchautorin Jutta Richter ihrer „Trilogie von Frau Holle“.

Die Veranstaltungsreihe „Eine Gemeinde liest“ vom Ascheberger Marketing wurde mit der Lesung von Jutta Richter am Samstagnachmittag beendet. Aus ihrem Arbeitszimmer heraus las die Kinder- und Jugendautorin rund 20 Zuhörern aus ihrer „Trilogie von Frau Wolle“ vor. Jutta Richter nahm die Gäste mit in die Welt hinter der Welt, in der es geheimnisvolle Türen und spannende Gänge gibt.

Die Kinderbuchautorin erzählte von Gesine Wolkenstein, der Besitzerin des schwarzen Ladens, der angeblich Kinder verschluckt. Ausgerechnet die soll nun die Nachtfrau von Moritz und Merle werden, als die alleinerziehende Mutter Spätschicht hat in der Klinik. . . Über eine halbe Stunde lang verlief die Lesung, denn die Zuhörer waren fasziniert und konnten gar nicht genug bekommen, heißt es in einer Mitteilung. Helle Eggersmann war mit ihrem Mann und ihren Zwillingen Flemming und Eduard zur Lesung von Werne nach Herbern gekommen. Der Weg habe sich auf jeden Fall gelohnt. Die Familie sei begeistert, betonte sie.

Im Anschluss an den offiziellen Teil gab Richter noch Autogramme – und auch Fotowünsche blieben nicht ungeachtet.

Bereits am Freitag las Hans Werner Schlottbohm im Bonsaizentrum aus dem Buch „Sadokos Kraniche“ von Judith Loske. Einer japanischen Legende zufolge hat derjenige einen Wunsch frei, der 1000 Papier-Kraniche faltet; aus diesem Grund faltet Sadoko ihre Kraniche. Neben der Lesung gab Schlottbohm noch interessante Hintergrundinformationen, die das Verständnis des Buchinhaltes noch vertieften, heißt es weiter.