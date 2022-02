Fahrzeuge prallen frontal zusammen

Die L 844 zwischen Ascheberg und Herbern ist aufgrund eines schweren Verkehrsunfalls in Höhe der Autobahnauffahrt in beide Richtungen gesperrt.

Die Polizei hat die L844 in beide Richtungen gesperrt.

Auf der L 844 zwischen Ascheberg und Herbern hat sich am Mittwochnachmittag (16. Februar) gegen 15 Uhr ein schwerer Unfall ereignet, bei dem zwei Fahrzeuge in Höhe der Auffahrt zur Autobahn frontal zusammengestoßen sind.

„Verletzt wurden beim Aufprall die Insassen beider Fahrzeuge, sodass beide mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht wurden“, erklärt Carsten Gausepohl, Löschzugführer der Feuerwehr Herben. Der Löschzug war mit einer elf Mann starken Besatzung zur Unfallstelle ausgerückt, um ausgelaufene Gefahrstoffe – wie Benzin und Öl – abzustreuen.

„Die Landstraße ist durch die Polizei zur Unfallaufnahme vermutlich noch bis in den Abend hinein in beide Fahrtrichtungen gesperrt“, so Polizeipressesprecher Sascha Kappel.