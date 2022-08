Fast das ganze Davertdorf feiert mit

Sie blickt auf ein bewegtes Leben zurück: Anne-Marie Bickenbach feiert am Mittwoch ihren 80. Geburtstag. Ob als stellvertretende Bürgermeisterin, streitbare Ratsfrau, Schatzmeisterin und Gründungsmitglied der UWG oder in ihrem Amt als als Schiedsfrau – ihr zupackende Art war immer gefragt.

Nein, mit den großen „K‘s“ konnte Anne-Marie Bickenbach noch nie etwas anfangen. Kinder, Küche, Kirche und dann ab in die Kiste? „So dachten früher doch viele Männer, wenn es darum ging, was die Aufgabe der Frau war“, weiß die Jubilarin, die heute ihren 80. Geburtstag feiert, nur zu gut. Wie wenig dieses Bild zu ihr passte, zeigt der Blick zurück auf die bewegte Lebensgeschichte der Davensbergerin: 20 Jahre lang war Anne-Marie Bickenbach Mitglied des Ascheberger Rates. Zehn Jahre lang repräsentierte sie die Gemeinde als stellvertretende Bürgermeisterin. 22 Jahre lang verwaltete sie als Schatzmeisterin das „Vermögen“ der UWG, zu deren Gründungsmitgliedern sie zählt. Darüber hinaus sprechen 15 Jahre als Schiedsfrau für ihr enormes bürgerschaftliches Engagement.

Gerne habe sie all das getan, und mit Überzeugung. „Ich war keine Quotenfrau, mich hat man gehört, wenn ich was zu sagen hatte“, erinnert sich Bickenbach an die vielen Sitzungen im Rathaus, wo um politische Lösungen gerungen wurde. „Aber immer im gegenseitigen Respekt.“ So agierte sie auch, wenn sie mit zwei Streithähnen am Tisch saß und sich deren Geschichten anhörte. „Ich habe immer darauf gehört, was nicht erzählt wurde und dann nachgefragt“, beschreibt sie ihre langjährige Taktik, um am Ende einen versöhnlichen Handschlag zwischen den zerstrittenen Parteien zu erreichen.

Heute kümmert sie sich in erster Linie um das schöne Eigenheim, unterstützt von ihrer besseren Hälfte, Anton Bitter. Die beiden freuen sich auf den großen Tag heute. „Vor allem weil unsere Kinder mit den Enkeln kommen, dann ist hier richtig was los.“ Untergebracht werden die, weil von weit her angereist, bei Clemens August, wo auch der offizielle Empfang stattfinden wird. Danach geht es zum gemütlichen Teil mit der Familie in den heimischen Garten.