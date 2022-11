Figuren aus ihrem Schlaf erweckt - zentraler Aufbau am 27. November

Gemeinsam mit einigen Helfern haben Andreas Stentrup und Lukas Mathmann ihre mit lebensgroßen Figuren bestückte Holzkrippe aufgearbeitet. Zum ersten Adventssonntag soll sie an zentraler Stelle in Herbern aufgebaut werden. Auch einige Aktionen sind schon geplant.

Wenn am 27. November mit dem 1. Adventssonntag die Vorweihnachtszeit beginnt, dann darf in Herbern eine Einrichtung nicht fehlen: die Krippe der Herberner Holzkünstler Andreas Stentrup und Lukas Mathmann. Die beiden Freunde hatten die aufsehenerregende Holzkrippe mit der Heiligen Familie, den Heiligen Drei Königen nebst zahlreichen Tieren, Weihnachtsstern und Erzengel erstmals 2021 in Herbern aufgebaut. Damals noch nahe des Ortseingangs, Werner Straße/Ecke Menses Mühle.

Tonnenweise Holz verarbeitet

Unzählige Arbeitsstunden und mehrere Tonnen Pappel-, Eschen- und Lärchenholz wurden hierfür aufgewendet. Die meiste Arbeit an der Krippe und ihren Figuren leisteten Andreas Stentrup und Lukas Mathmann selbst. Gleichwohl erhielten die beiden Männer breite Unterstützung durch ortsansässige Handwerksbetriebe.

Akribisch hat Andreas Stentrup die Figuren mit der Kettensäge ausgearbeitet.Akribisch hat Andreas Stentrup die Figuren mit der Kettensäge ausgearbeitet. Foto: Heitkamp

Auf die Frage, warum die beiden Künstlern all die Arbeit auf sich genommen haben, erntet man verständnislose Blicke. Denn sie haben die Krippe aus purer Freude geschaffen – weil ihnen die Arbeit mit dem Naturmaterial gefällt. Die Freude teilen mit ihnen vielen andere Menschen, die in der zurückliegenden Weihnachtszeit die Krippe bestaunt haben und sicherlich auch in diesem Jahr wieder bestaunen werden, heißt es in einer Pressenotiz.

Krippe winterfest gemacht

Worüber sich Andreas Stentrup und Lukas Mathmann zunächst nicht allzu viele Gedanken gemacht hatten, war die Frage, was eigentlich mit der imposanten Krippe nach ihrem Abbau passieren sollte. Wo sollten all die großen und teilweise enorm schweren Figuren sicheren und trockenen Unterschlupf finden? Glücklicherweise kamen die beiden Künstler mit dem Ascheberger Verein der Freien Wähler in Kontakt. Und so fand sich ein Quartier. Unterkunft und Pflege der Krippe sind durch die Partnerschaft auf Dauer gesichert, heißt es weiter.

Jetzt wurden die Figuren aus ihrem Schlaf erweckt und für die anstehende Adventszeit wieder flottgemacht. Zahlreiche helfende Hände aus dem Kreis der Freie Wähler packten mit an. Die Helfer hatten auf diese Weise zwar ein arbeitsreiches Wochenende, aber auch sehr viel Freude am guten Werk. Risse im Holz, die mittlerweile entstanden waren, wurden geflickt. Figuren und Gebäude wurden gesäubert und bekamen einen frischen Schutzanstrich. So können dem Ensemble im bevorstehenden Winter Feuchtigkeit, Nässe und niedrige Temperaturen nicht allzu viel anhaben.

Aktionen an der Krippe

Mit einem frischen Schutzanstrich wurden die Krippenfiguren winterfest gemacht.Mit einem frischen Schutzanstrich wurden die Krippenfiguren winterfest gemacht. Foto: Heitkamp

In diesem Jahr darf die Krippe zentral auf der Amtswiese in Herbern aufgestellt werden. Dadurch ist sie für Besucher, insbesondere für Kindergartengruppen sehr viel leichter und sicherer zu erreichen. Der Terminkalender sieht unter anderem am 6. Dezember den Besuch von Nikolaus und Knecht Rupprecht vor. In Zusammenarbeit mit der Ascheberger Tafel werden dann die anwesenden Kinder beschenkt. Am 18. Dezember findet das Weihnachtssingen mit dem Duo Christmas statt.

Ausruhen wollen sich Andreas Stentrup und Lukas Mathmann nach der kommenden Weihnachtszeit übrigens nicht: 2023 soll das Krippen-Ensemble weiter wachsen. Ideen haben die beiden genug, woran es aber mangelt, das ist der Rohstoff. Denn Holz ist derzeit nicht einfach nur teuer – es ist auch alles andere als leicht aufzutreiben, heißt es in der Mitteilung weiter. Die beiden Künstler würden sich jedenfalls sehr über alle „sachdienlichen Hinweise“ zur Holzbeschaffung freuen.