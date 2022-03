Flaschen sammeln für die Ukraine

Unter dem Stichwort „Pfand for Freedom“ sammeln die Schüler der Profilschule mittlerweile seit über einer Woche die Pfandflaschen, die sie ohnehin mit ihren Getränken im Rucksack dabei haben. Das Pfand-Geld wird für die Ukraine gespendet. Mit der Aktion will der Schulsozialarbeiter Felix Lindau den Kinder das Gefühl geben, dass man auch mit kleinen Dingen einen Beitrag leisten kann.

„Pfand for Freedom“-Spendenaktion an der Profilschule

In dieser Woche ist die erste Schülerin, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflüchtet ist, an der Profilschule angemeldet worden. Weitere werden in den kommenden Wochen und Monaten noch folgen. Der Krieg ist auch an vielen anderen Stellen in der Profilschule Thema. Nämlich im Unterricht, um mit den Kindern die Situation altersgerecht zu besprechen und in einer ganz besonderen Spendenaktion, erklärt Simone Lütkenhaus, didaktische Leitung der Profilschule.