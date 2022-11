Flüchtende Einbrecher bewerfen Ehepaar

Eine unangenehme Überraschung erlebte ein Herberner Ehepaar, als es am Dienstag (02. November) gegen 15.20 Uhr von einem Spaziergang nach Hause kam. Beim Betreten des Hauses stellten sie fest, dass eine Zwischentür geöffnet und in der Küche eine Pflanze vom Fensterbrett gefallen war.

Mit Gegenständen geworfen

Im Obergeschoss traf der Mann auf zwei Einbrecher und er versuchte, einen von ihnen festzuhalten. Dabei kam es zu einem Gerangel, bei dem sich der Herberner verletzte. Die Unbekannten flüchteten, dabei schubsten sie die Ehefrau des Herberners zur Seite.

Auf der weiteren Flucht warfen die Unbekannten mit Gegenständen auf das Ehepaar, welches sich dabei verletzte. Rettungswagen brachten die Herberner in ein Krankenhaus. Vor seinem Grundstück konnte der Mann einen Zeugen, der auf seinem Fahrrad vorbei fuhr, auf die Flüchtenden aufmerksam machen.

Die Polizei im Kreis Coesfeld bittet um Hilfe

Der Zeuge beobachten, wie die Einbrecher auf der Werner Straße in Höhe der Zimmerei Eickholt in einen silbernen Kleinwagen stiegen und über die Rankenstraße in Richtung Bauerschaft Nordick flüchteten.

Der eine Täter ist circa 16 bis 18 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß. Sein Komplize ist etwa 25 Jahre alt und trug eine Base-Cap. Ein Täter trug eine helle Hose und ein dunkles Oberteil. Der zweite Einbrecher war mit einer dunklen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Lüdinghausen, 0 25 91 / 79 30, zu melden.