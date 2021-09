Flüchtlingsunterkunft im Fokus

Viele junge und auch neue sachkundige Bürger wohnten der Sitzung des Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschusses bei. Unter anderem auch ging es um die Konzepte zur Beteiligung Jugendlicher an politischen Prozessen in der Gemeinde Ascheberg.

Eine Sitzung mit so vielen jungen Menschen, habe sie in ihrer Zeit als Ratsmitglied auch noch nicht erlebt, stellte Gisela Lamkowsky von der CDU-Fraktion bei der Sitzung des Jugend-, Senioren-, Sozial- und Sportausschusses am Dienstagabend fest. Viele junge und auch neue sachkundige Bürger wohnten der Sitzung bei, weil es unter anderem auch um die Konzepte zur Beteiligung Jugendlicher an politischen Prozessen in der Gemeinde ging.

Mitmachportal für Jugendliche geplant

Fachbereichsleiter Bastian Meyer stellte dazu einen aktuellen Sachstandsbericht vor. Diesem war zu entnehmen, dass die Auftaktveranstaltung bereits auf große Resonanz bei allen Akteuren gestoßen ist. „Wir haben mit dem Kreisjugendamt und den ortsansässigen Jugendorganisationen gesprochen“, sagt Meyer und gibt zu bedenken, dass Corona die Treffen erschwert habe. Dennoch seien weitere Folgetermine auch in Präsenz in Planung. Im Frühjahr sei eine Veranstaltung in einem jugendgerechten Rahmen geplant. Ferner werde im November in der Aula in Herbern eine Software vorgestellt. Mit der soll die Beteiligung Jugendlicher an politischen Prozessen vorangetrieben werden. Bei der Software handele es sich um ein Mitmachportal, mit dem man die Jugendlichen digital abholen wolle.

Flüchtlingsunterkunft umfassend renoviert

Ein weiteres Thema im Ausschuss war die Unterbringung von Flüchtlingen und die Renovierung der Unterkunft Biete 8. Vor der Sitzung hat es die Möglichkeit einer Besichtigung der Unterkunft gegeben. Das Haus an der Biete, das 1992 als Übergangswohnheim für Flüchtlinge aus dem Jugoslawien-Krieg errichtet worden war, wurde nun nach fast 30 Jahren umfassend renoviert. „Auch nach energetischen Gesichtspunkten“, wie der Fachbereichsleiter in der Sitzung auf Nachfrage der SPD-Fraktion bestätigt. „Zurzeit sind 18 Geflüchtete in der Gemeinde untergebracht, darunter drei Ortskräfte aus Afghanistan“, sagt Meyer.

E-Akte im Rathaus eingeführt

Darüber hinaus gab es im Ausschuss noch einen Vortrag von Nadine Howe aus dem Jobcenter über die Einführung der E-Akte. Zu Anfang Juli wurde diese in der Gemeinde in Betrieb genommen, um die Kommunikation mit den Bürgern auf digitalem Wege sicherzustellen. „Um zukünftig alles sofort digitalisieren zu können, wurden jetzt alle Mitarbeiter des Jobcenters mit zwei Monitoren und einem Scanner ausgestattet“, erklärt Howe.