Fokus noch stärker auf den ÖPNV richten

In Ascheberg werden durch den Ausbau der Fahrradabstellanlage am Bahnhof noch einmal zusätzliche Stellplätze geschaffen.

Insgesamt können durch die Erweiterung am Fahrradständer des Bahnhofs Ascheberg zusätzliche 100 Fahrräder am Bahnhof abgestellt werden.

Über den Stand der Dinge im Arbeitskreis Mobilität berichtete, Kathrin Kaupa, vom Fachbereich Ordnung, Soziales, Bildung und Recht im Nachhaltigkeits- und Mobilitätsausschuss am Dienstagabend. Die vergangene Sitzung des Arbeitskreises habe am 30. August stattgefunden und sich maßgeblich mit den Ergebnissen der Jugendbefragung beschäftig, die Auskunft zu ihrem Mobilitätsverhalten gegeben haben. „Insgesamt haben 183 Teilnehmer im Alter von zehn bis 14 Jahren den Fragebogen ausgefüllt, darunter vor allem Schüler der Profilschule aus den Klassen fünf bis zehn sowie 37 Schüler aus benachbarten Orten, die die Profilschule besuchen“, erklärte Kaupa in ihrem Bericht. Folgende Ergebnisse sind laut Kaupa aus der Umfrage hervorgegangen: Viele Wege würden von den Schülern zu Fuß zurückgelegt, bei den Freizeitaktivitäten habe das Rad eine sehr große Bedeutung. Ein Großteil der Freizeit verbrachten die Schüler zuhause, bei Freunden oder im Verein vor Ort. Beim Schulweg spielten der Bus oder das Rad eine große Rolle, gefolgt vom Fußverkehr oder dem Elterntaxi.