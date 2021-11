Förderer helfen in der Not und sorgen für Mehrwert

Nothelfer in Lockdown-Zeiten und Mehrwert-Finanzier in den anderen Pandemie-Phasen: Der Förderverein der Profilschule Ascheberg hat in der ersten Mitgliederversammlung seit dem Pandemiebeginn in der Schulmensa Bilanz gezogen.

Vorsitzender Alexander Neumann berichtete beispielhaft über das Unterstützen der Abschlussfeier im Sommer 2021. Weil die Zehner keine Chance gehabt hätten, für den Abschluss selbst Geld zu verdienen, sei der Förderverein eingesprungen. Aus dem Pakt für Schule und Beruf habe man den Ausbildungsatlas genommen und 160 Betriebe angeschrieben. „Die Resonanz war großartig“, berichtete Neumann. Darüber hinaus sei der aufgenommene Dialog wertvoll.

In der Übersicht der Aktionen erinnerte Henriette Königskötter an die Beschaffung von 30 Notebooks zum Start der Pandemie. Sie ermöglichten die Teilhabe am digitalen Unterricht. In Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit wurden später auch 50 Headsets angeschafft. „Der technische Support war sehr wichtig“, dankte Felix Lindau, Leiter des Teams der Sozialarbeiter. Er hob aber auch die Unterstützung von Gemeinschaftsaktionen hervor: Rote Nikolausmützen für alle und ein Kubb-Turnier, das Potenzial habe, Tradition zu werden. Ein echter Mehrwert sei die SV-Fahrt gewesen.

Investiert hat der Förderverein auch in das Equipment für Veranstaltungen: zwei professionelle Crepes-Maker und zwei Waffeleisen. Die Feuertaufe haben sie bei der Eröffnung der Gemeindehalle bestanden. Beim Ausstatten von Freiräumen und neuerdings auch wieder beim Finanzieren von Klassenfahrten beteiligte sich der Verein ebenso. Schatzmeister Guido Freise hat darüber hinaus noch Geld für Aktionen in der Kasse, wie sein Bericht für zwei Jahr ergab.

Das Vorstandstrio (Neumann, Königskötter, Friese) wurde einstimmig wiedergewählt. Zu den Dingen, die in der nächsten Zeit angefasst werden sollen, gehört das Einbinden ehemaliger Schüler in den Alltag.