Förderverein wendet seine Auflösung ab

Der Förderverein der Evangelischen Mirjam-Kirchengemeinde Ascheberg-Drensteinfurt kann seine Arbeit fortsetzen. Dies stand auf der Kippe, nachdem sich bei der turnusmäßigen Mitgliederversammlung nicht genug Kandidaten für die Vorstandspositionen gefunden hatten. Die Folgeveranstaltung führte jetzt allerdings zum Erfolg. „Dank des Hilferufes in der Presse hatten sich einige Interessenten gemeldet, so dass zum erneuten Wahltermin eingeladen werden konnte“, heißt es in einer Pressenotiz.

Es reichte aus, dass sich ein Kandidat für den Posten des stellvertretenden Vorsitzenden fand: Uwe Herfurth, der sich extra aus Rinkerode auf den Weg gemacht hatte. So konnte die erforderliche Neuwahl des Vorstandes, die üblicherweise alle drei Jahre zu erfolgen hat, erfolgreich durchgeführt werden, heißt es weiter.

Dem frisch gewählten Vorstand des Fördervereins gehören jetzt an: Dr. Ulrike Naim (Vorsitzende), Uwe Herfurth (stellvertretender Vorsitzender), Dr. Robert Hahn (Kassierer) sowie Rosemarie Wippermann (Schriftführerin). Wiedergewählt wurden auch die beiden Kassenprüferinnen Ursula Edeling und Regina Müller.

Finanzmittel in Ascheberg eingesetzt

„Wir sind sehr froh, dass die drohende Vereinsauflösung verhindert werden konnten“, so Ulrike Naim, laut Pressemitteilung. „Ich danke allen, die bereit sind, sich bei uns zu engagieren. Und dass sich nach dem Zeitungsaufruf sogar neue Mitglieder gefunden haben, ist ein großes Glück.“

In den vergangenen Monaten konnten mit den Finanzmitteln des Vereins unter anderem Abendmahl-Kelche und Liederbücher für die Mirjam-Kirchengemeinde in Ascheberg angeschafft werden.

Ferner ist der Ascheberger Förderverein Kooperationspartner bei der KuKADuH-Veranstaltung „Krieg dem Kriege“, die am 15. Mai (Sonntag) im evangelischen Gemeindehaus, Hoveloh 1, stattfindet. Die Reservierung kostenloser Eintrittskarten ist an den üblichen KuKADuH-Verkaufsstellen, heißt es in der Mitteilung abschließend. Nähere Information gibt es online unter www.kukaduh.de.