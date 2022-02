„Forum Damich“ geht in die Planungen

Auf reges Interesse in der Davensberger Vereinslandschaft stieß das erste Treffen des Forums Damich, das am Donnerstagabend im Gasthaus Elvering stattgefunden hat. Zahlreiche Vertreter der ortsansässigen Vereine wie die Kleine Raupe, Heimatverein, KFD, Bürgerschützen, Sportverein, Theaterverein, Kaninchenzuchtverein und Feuerwehr sowie auch Bürgermeister Thomas Stohldreier und Pfarrer Stefan Schürmeyer tauschten sich bei der Auftaktveranstaltung dazu aus, wie das Vereinsleben, das durch die Pandemie sehr gelitten hat, wiederbelebt werden kann.

Kirmes findet wieder statt

An erster Stelle steht die Kirmes im Ortskern, die in diesem Jahr definitiv wieder Mitte Juli stattfinden soll. „Nachdem sich die Davensberger Turmbläser auflösen mussten, weil es nicht zuletzt auch wegen der Corona-Pandemie an musikalischem Nachwuchs fehlte, fehlte ein Organisatorenteam, das sich um Veranstaltungen wie die Kirmes kümmert“, bringt es Michael Eickholt, einer der Ideengeber des „Forms Damich“ auf den Punkt.

„Bevor wir die Organisation in andere Hände geben, teilen wir es lieber unter den Vereinen auf“, sagt Eickholt. Jeder könne einen Stand anbieten oder ein Angebot organisieren. Perspektivisch könne die Kirmes so auch in Zukunft mal in ein Dorffest übergehen.

Angebot für Neubürger

Darüber hinaus wurde bei der Veranstaltung über ein neues Format, ähnlich einer Messe, diskutiert. Unter dem Titel „Damich trifft sich“ sei es ein Angebot besonders für neue Bürger im Ort. „Frisch Hinzugezogene könnten sich dann an Infoständen über die Vereinsaktivitäten informieren und schneller neue Kontakte knüpfen. Die Veranstaltung würde dann abends mit einem gemütlichen Beisammensein ausklingen“, erklärt Eickholt das Konzept. Das nächste Treffen des „Forum Damich“ ist für den 22. März geplant.