Frank Pusch ist Schützenkönig

Frank „Puschi“ Pusch legte lässig an, es krachte und „Frieda vom olde Feld“ segelte zu Boden. Der Jubel brach los. „Wir haben einen neuen König“, sang die Menge außer sich vor Freude und feierte den ersten Schießmeister der Schießriege als neuen König der Schützenbruderschaft St. Katharina Berg und Tal. Gemeinsam mit Ehefrau Sandra regiert Frank Pusch nun das Schützenvolk. Und das hat nun eine Aufgabe. Denn die Schützen sollen am heutigen Samstag alle Robbie Williams zum Besten geben. Warum das so ist? Dazu mehr in der Montagsausgabe.