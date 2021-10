Freie Fahrt nach 232 Tagen

Endlich. Wer in Ascheberg rollend unterwegs ist, atmet in dieser Woche tief durch. Seit Montag ist die Lüdinghauser Straße für den Verkehr freigegeben. Nach 232 Tagen wird damit auch die Sandstraße wieder entlastet. Baustellenschilder bleiben aber vorerst noch stehen.

Das ist beispielsweise den Markierarbeiten geschuldet. „Wir wollen langlebige Arbeit haben. Deswegen muss die Straße trocken sein“, hat der gemeindliche Tiefbau-Ingenieur Christian Scheipers der Firma mit auf den Weg gegeben, sich die nötige Zeit für gute Arbeit zu nehmen. Am Montag wurden 50 weitere Meter mit roter Farbe gerollt, jetzt pausieren die Arbeiten wieder.

Die Lampen wurden auf LED umgerüstet. In einem Schaltkasten fehlt noch Technik, deren Einbau zu den ausstehenden Restarbeiten gehört.

An der Kreuzung Eschenbach-, Raiffeisen- und Lüdinghauser Straße fahren Radler ortsauswärts künftig geradeaus. Foto: Theo Heitbaum

Der Bereich bleibt auch Baustelle, weil die nötigen Verkehrsschilder noch nicht aufgebaut worden sind. „Das Ende ist absehbar“, ist Scheipers froh, wenn bald eine Baustelle vom Arbeitsplan gestrichen werden kann.

Mit der Freigabe gab es gleich ein Frage zur Verkehrssituation an der Kreuzung Raiffeisen-, Eschenbach- und Lüdinghauser Straße. Radfahrende auf der Lüdinghauser Straße, so die Vermutung, müssten künftig im Streckenabschnitt zwischen der Sandstraße und der Eschenbachstraße (und umgekehrt) die angelegten Radfahrstreifen nutzen, auf der Raiffeisenstraße im Streckenabschnitt zwischen der Eschenbachstraße und dem Breil (und umgekehrt) hingegen den einseitig angelegten Geh- und Radweg.

Radler bleiben auf der Fahrbahn

Diesen Sorgen nimmt Ordnungsamtsleiter Rolf Kehrenberg den Wind aus den Segeln. „Die Straßenverkehrsbehörde des Kreises Coesfeld hat nach einem Gespräch angeordnet, dass der gemeinsame Rad- und Gehweg auf der Raiffeisenstraße aufgehoben werden soll. Es wird ein reiner Fußgängerweg werden.“ Bedeutet auch: Radfahrer müssen zwischen Eschenbachstraße und Minikreisel auf der Fahrbahn fahren. Sie radeln an der Kreuzung also weiterhin geradeaus. In Richtung Dorf über den Schutzstreifen, in die andere Richtung ohne diesen Schutz.

Schutzstreifen soll fortgeführt werden

Die Verkehrslage wird aber nur eine Übergangssituation sein. „Wir werden mit Bordmitteln prüfen, was auf der Raiffeisenstraße bis zum Minikreisel zu tun ist, damit der Radschutzstreifen auf der Straße weitergeführt werden kann“, berichtet Christian Scheipers. Je nach Kosten könne das mit Mitteln aus der Unterhaltung oder durch zusätzlich angeforderte Haushaltsmittel erfolgen. Im ersten Teilstück haben die Ascheberger schon gelernt, dass die Fahrbahn mit Fahrradstreifen eine Mindestbreite haben muss. Die muss im weiteren Verlauf durch bauliche Maßnahmen hergestellt werden. Das Fortführen des Streifens ist, so wurde es bei den Plänen für den ersten Abschnitt geäußert, von der Politik gewollt. Hinter dem Minikreisel geht es mit Radfahrspuren weiter.