Freie Wähler wachsen und gründen Jugendgruppe

Frank Holtrup wird in den nächsten zwei Jahren Vorsitzender der Freien Wähler Ascheberg (FWA) bleiben. Bei der Jahresversammlung bestätigten die Mitglieder mit dem Gründungsvorsitzenden auch Geschäftsführer Stephan Heitbaum einstimmig im Amt. Als Beisitzer wurde Michael Meyer-Weitkamp in den Vorstand gewählt.

Es war das erste offizielle Treffen, zu dem alle Mitglieder – unter Einhaltung der 3G-Regeln – seit Gründung im Dezember 2019 geladen waren. In einem ausführlichen Jahresrückblick wurde den Anwesenden vor Augen geführt, dass viele der ehrgeizigen Ziele, die man sich bei der Gründung vorgenommen hatte, tatsächlich realisiert werden konnten, teilt die FWA mit. Stephan Heitbaum erklärte den Mitgliedern, dass der Verein finanziell auf einem soliden Fundament steht.

Auch bei der Mitgliederentwicklung blickt der Verein auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurück. Bei der Gründung im Dezember 2019 zählte man acht Mitglieder, Ende 2020 waren es dann schon 26 Personen. Aktuell sind bei den Freien Wähler 39 Mitglieder aktiv.

Unter großem Applaus wurde an diesem Abend die Jugendgruppe der Freien Wähler Ascheberg (JuFWA) vorgestellt. Jugendsprecher Alwin Holtrup informierte die Anwesenden über die am 26. Juni 2021 offiziell gegründete Jugendgruppe und deren Ziele. Neben gemeinsamen Aktivitäten, so der Jugendsprecher, behalte die JuFWA auch die politische Arbeit der FWA-Fraktion im Auge und freue sich auf konstruktive Gespräche mit den Fraktionsmitgliedern. „Wir möchten mit euch über unsere Zukunft und die der folgenden Generationen sprechen, wir wollen auch zukünftig in einer lebenswerten Gemeinde Ascheberg wohnen und wir möchten gehört werden“, so der Jugendsprecher, laut Mitteilung. Die Nachwuchsgruppe zählt aktuell sieben Mitglieder. Die Mitgliedschaft in der JuFWA ist bis zum 21. Lebensjahr kostenlos, wobei mit 18 Jahren ein Wechsel in die FWA möglich ist. Interessierte Jugendliche ab zehn Jahren können sich unter jufwa@fwa-ascheberg.de melden.