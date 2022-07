Freiwillige Feuerwehr lädt im Doppelpack ein

Gleich zwei Mal lädt der Ascheberger Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr die Bürger in ihr neues Gerätehaus am Hattrupweg ein. Am Kirmes-Montag (1. August) gibt es die traditionelle Schauübung für Groß und Klein und drei Wochen später einen Tag der offenen Tür.

Die Feuerwehr lädt nicht nur am 21. August ein, sie wird auch wieder am Kirmes-Montag eine große Schauübung bieten.

Die Jacobi-Kirmes ohne die Mitwirkung der Ascheberger Feuerwehr? Undenkbar. Kirmes-Montag ist traditionell der Tag der Feuerwehr. Und das hat sich auch durch zwei Jahre Pandemie nicht geändert. Geändert hat sich dagegen der Ort, nämlich die neue Feuerwache am Hattrupweg. Hier wird am Montag (1. August) die Wehr mit einer Schauübung um 10 Uhr starten. Dazu sind natürlich große wie kleine Gäste ausdrücklich eingeladen.

„Im Anschluss geht es mit Musik und allen Kindern zum Kinderkarussell, hier werden wir einige Freifahrten von der Feuerwehr spendieren“, so der stellvertretende Löschzugführer Markus Kimmina. Anschließend hält der Löschzug Ascheberg seine traditionelle Kirmesversammlung ab.

Genau drei Wochen später, am 21. August (Sonntag), lädt der Ascheberger Löschzug darüber hinaus zu einem Tag der offenen Tür im neuen Gerätehaus ein. Los geht es um 11 Uhr. Neben dem Erkunden der aktuellen Fahrzeugflotte, der technischen Ausrüstung und der neuen Räumlichkeiten werden den Besuchern in einer kleinen Ausstellung auch historische Feuerwehrfahrzeuge präsentiert. Nicht fehlen dürfen auch an diesem Tag spannende Einsatzübungen der Wehrleute. Für die jüngsten Besucher soll zudem die Möglichkeit für „Spiel & Spaß“ geboten werden. Mit einem Café, einem Imbiss und Getränken ist für das leibliche Wohl am Tag der offenen Tür gesorgt. Das Ende der Veranstaltung ist für 18 Uhr geplant.