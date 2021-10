Freiwillige Feuerwehr zeigt Herz fürs Huhn

„Hunde, Katzen, Schlangen – wir haben schon einige Tiere gerettet, aber noch kein Huhn.“ Wehrführer Rainer Koch erlebte in dieser Woche mit dem Löschzug Davensberg am Schenkwaldweg eine Premiere. Tierschützerin Christa Frönd ist vom Einsatz der Blauröcke begeistert.

Erstmals rückten die Kameraden des Löschzugs Davensberg aus, um ein Huhn zu retten. Foto: privat

„Das Huhn ist 14 Tage alleine im Umfeld des Sendemasten unterwegs gewesen, am Ende humpelte es“, berichtet sie. Da am Schenkwaldweg niemand ein Huhn vermisste, suchte Frönd in einem Tierschutz-Netzwerk Hilfe. Da die Mitarbeiter dort keine freien Kapazitäten hatten, riet ihr Freund zum Anruf bei der Feuerwehr. Das Ergebnis überraschte die Tierschützerin: „Es kam nicht ein Feuerwehrmann. Es waren bestimmt 20 Leute, die sich um das Huhn bemüht haben.“ Zu dieser Zahl nickt Wehrführer Koch: „Wir waren mit zwei Fahrzeugen draußen.“ Das Huhn, so Koch, habe sich anfangs erfolgreich gegen das Einfangen gewehrt und sei in einer Hecke geflüchtet. „Sie haben dann sogar mit einer Wärmebildkamera gesucht“, ist Frönd begeistert. Tatsächlich gelang es den Feuerwehrleuten das Federvieh einzufangen. Die Frage „Wohin damit?“ war aber nicht einfach zu beantworten. Denn das Tierheim an der Hohen Lucht nimmt nur Katzen und Hunde auf. Die Feuerwehrleute machten aber auch ein Happy End für das Huhn perfekt. „Wir haben es zu Anneliese Buntrock gebracht. Dort hat es schnell Anschluss gefunden“, berichtet Koch. Und Christa Frönd ist begeistert, wie viele Feuerwehrleute sich als Tierschützer betätigt hatten: „Das ist so schön gewesen.“