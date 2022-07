Vor mehr als vier Jahrzehnten haben die Ascheberger Bezirksbeamten Udo Melzer und Ralf Trapp ihren Dienst bei der Polizei begonnen. Nun treten beide gemeinsam in den Ruhestand. So manchen hat sich in der Zeit verändert, „früher war es etwas lockerer“, resümiert Ralf Trapp.

Die Bezirksbeamten Udo Melzer (l.) und Ralf Tapp haben in den vergangenen Jahren in der Gemeinde Ascheberg gemeinsam ihren Dienst versehen. Jetzt gehen beide gemeinsam in den Ruhestand.

Für die Ascheberger Bezirksbeamten Udo Melzer und Ralf Trapp ist bald Schluss. Sie haben gemeinsam ihre Ausbildung bestritten und gehen jetzt gemeinsam in den Ruhestand. Während Udo Melzer schon seit acht Jahren in der Gemeinde als „Freund und Helfer“ für Herbern und Davensberg tätig war, ist Ralf Trapp erst seit vier Jahren vor Ort in Ascheberg als Bezirksbeamter tätig. In der Gemeinde hielten sie stets Augen und Ohren offen, waren Ansprechpartner für die Bürger und Bürgerinnen.

Die Corona-Zeit war für die beiden angehenden Ruheständler eine Ausnahmesituation, denn da wurden sie auch mal andernorts eingesetzt. Nachtschichten inklusive. „Das war schon eine Herausforderung. Durch die Lockdowns haben wir teilweise vor Ort den Kontakt zu den Bürgern verloren“, bedauert Melzer.

Bürokratie ist gewachsen

Seit seinem 17. Lebensjahr, also seit nunmehr 44 Jahren, ist der gebürtige Davensberger mit Wohnsitz in Waltrop im Polizeidienst tätig. Seine Ausbildung begann er in Großbehörden wie dem Polizeipräsidium.

Ralf Trapp wohnt in Datteln, dort wurde er 1961 auch geboren. 1978 begann er in Münster und Bork seine Ausbildung zum Polizisten. Zwei Jahre folgten auf der Rheinschiene. 1983 brach Trapp die Zelte in Düsseldorf ab, kehrte ins heimische Datteln zurück und war bis 1994 für die Polizei Gelsenkirchen unterwegs. Von 1994 bis 2002 folgten acht Jahre bei der Autobahnpolizei Münster. Vor knapp 20 Jahren wechselte er dann zur Kreispolizei Coesfeld, die ihn auf der Wache in Lüdinghausen einsetzte, bevor er nach Ascheberg wechselte. „Der Beruf hat sich in den vier Jahrzehnten schon sehr verändert. Früher war es doch etwas lockerer und man konnte auch mal alle Fünfe gerade sein lassen, das funktioniert heute nicht mehr. Auch wird heute wirklich alles dokumentiert, was viel Arbeit mit sich bringt“, betont Trapp.

Keine Langeweile im Ruhestand

Der Ruhestand ist für das Duo jetzt in greifbarer Nähe. Bis zum 31. Juli ist Melzer offiziell im Dienst, Trapp folgt ihm einen Monat später am 31. August. Die Nachfolge ist mit Martin Betker und Carsten Elsner geregelt. Ob etwas Wehmut im Spiel ist, wenn sie sich Rentner nennen dürfen? „Nein. Ich freue mich. Mit meiner Frau möchte ich mit dem Wohnmobil durch ganz Europa reisen“, so Melzer. Auch Ralf Trapp blickt mit viel Zuversicht auf den neuen Lebensabschnitt: „Zu Hause ist es auch schön. Wir haben einen Schäferhund und Ponys. Langweilig wird es sicherlich nicht.“