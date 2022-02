Für Filter wird die Luft dünn

Im Zuge der ersten Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses wurde am Donnerstagabend ein erster Situationsbericht zum angepassten Schulbetrieb in der Corona-Pandemie vorgestellt und zur Kenntnis genommen. Thema waren auch die drei angeschafften Luftfilteranlagen, die in den drei Ortsteilen in den Grundschulen derzeit im Probebetrieb sind.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

NEUE News-App Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

montags - sonntags informiert Digital Premium Aktionsangebot für Neukunden alle Artikel & Fotostrecken auf wn.de frei

inklusive aller WN+ Inhalte

WN-Apps für Smartphone und Tablet

WN ePaper

endet automatisch