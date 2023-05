Radeln auf den Spuren des Fankults

Entweder in Richtung Ruhrgebiet oder nach Münster - von Ascheberg kann man die Deutsche-Fußball-Route NRW in beide Richtungen erkunden.

Radfahren liegt im Trend – erst recht im Mai und mit Blick auf die sonnigen Aussichten, die der Wetterbericht ankündigt. Vor allem für E-Bike-Fahrer oder die sportlichen Leezen-Enthusiasten kommen auch mehrtägige Touren infrage. Die einen fahren Flüsse entlang, andere an der Küste. Ganz Sportliche trauen sich an Bergetappen. Vielen ist es wichtig, interessante Orte anzufahren. Für Fußballbegeisterte gibt es die Deutsche Fußball-Route NRW, die seit der Einweihung 2005/2006 auf rund 800 Kilometern 15 Städte, deren Traditionsvereine nationale und internationale Bekanntheit erlangt haben, miteinander verbindet. Bei einem genaueren Blick auf die Strecke verbindet Ascheberg auf der Route sozusagen die einschlägigen Fan-Hotspots im Ruhrgebiet mit der münsterischen Preußen-Hochburg, wo die Fans am Sonntag (14. Mai) erst die Aufstiegsfeier ihrer Fußballhelden in die dritte Liga gefeiert haben.

Auf der Deutschen-Fußball-Route NRW lässt sich Fankult und Kultur erleben. Foto: Kristina Hinz

Der ADFC beschreibt die Deutsche Fußball-Route NRW auf seiner Homepage so: „Die Ferienstraße des ,Deutschen Fußballs' erschließt kulturelle Sehenswürdigkeiten wie die Unesco-Weltkulturerbestätten in Aachen, Köln und Essen oder den münsterschen Prinzipalmarkt und vermittelt einen völlig neuen Zugang zu den touristischen Höhepunkten in NRW. Die moderne Märchenstraße kreuzt den Weg mit Weltmeistern und solchen, die es werden wollten, erzählt von Götterdämmerung und tierischem Vergnügen, Leid und Leidenschaft. Die Route zeigt Verbindungen auf, von denen du bisher wahrscheinlich noch nicht mal etwas geahnt hast.“

Der offizielle Start ist in Aachen. Von dort geht es über Köln, Leverkusen, Mönchengladbach, Krefeld, Düsseldorf, Wuppertal, Duisburg, Oberhausen, Essen, Gelsenkirchen, Bochum, Dortmund und Münster bis zum Zielort Bielefeld. 3850 Höhenmeter sind dabei insgesamt zu meistern, 3920 Meter geht es runter. Natürlich lässt es sich auch in Ascheberg starten, denn von dort aus, kann die Fahrtrichtung je nach Lieblingsfußballclub ganz individuell zum Ruhrgebiet oder nach Münster geplant werden.

In den einzelnen Städten werden aber nicht nur die Stadien der Bundes-, Zweit-, Dritt- und Viertligisten angesteuert. Für jeden Ort gibt es eine Liste mit verschiedenen Stationen, zu denen neben den Sportstätten der Traditionsvereine sowohl Sehenswürdigkeiten als auch Hotels und Gaststätten gehören, für die Gemeinde ist auf der Route schon mal eine Übernachtungs- und Stärkungsmöglichkeit bei Clemens August gelistet. Auch bei der Routenplaner-App Komoot ist die Deutsche Fußball-Route zu finden. In Köln ist unter anderem natürlich der Dom dabei, in Essen die Zeche Zollverein. Für Münster sind die Universität, die Aawiesen, das historische Rathaus, das Schlaun-Gymnasium, das Wohnhaus von „Fiffi“ Gerritzen (SCP-Spieler der Vizemeistermannschaft von 1951), der Hauptbahnhof, WestLotto, die Geschäftsstelle des SC Preußen und das Preußenstadion aufgelistet. In Dortmund gehört neben dem Signal-Iduna-Park (Westfalenstadion) auch das altehrwürdige Stadion Rote Erde zum Besichtigungsprogramm.

Für Kfz-Verkehr gesperrt

Der Verlauf der Deutschen Fußball-Route NRW ist über das Radverkehrsnetz NRW ausgeschildert und folgt daher weitestgehend bestehenden Fahrradwegen beziehungsweise asphaltierten Wirtschaftswegen, die für den allgemeinen Kfz-Verkehr gesperrt sind. Daher ist die Strecke zum Abfahren mit dem Auto oder Reisemobil nicht geeignet. Die Komoot-App bietet beispielsweise Vorschläge an, wie die Etappen geplant werden könnten. Zwölf Abschnitte mit einer Länge zwischen 56 und 78 Kilometern werden dort beschrieben. Natürlich gibt es auch Kartenmaterial.